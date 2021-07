La Chiky bombón “La Pantera” envía un mensaje de paz ante las críticas

La influencer dominicana Chiky Bombom “La Pantera”, reconocida por su frase representativa “¡Buenas buenas!”, respondió a las múltiples críticas que recibió luego de llamar a una internauta “oportunista” por imprimir su frase en una camiseta.

En el video de al rededor de 12 minutos publicado en sus redes sociales, no solo pidió disculpas por la manera en la que se expresó, también hizo un llamado para que detengan el “odio” que tanto ella como su hijo han recibido.

“He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de por lo menos conocerme. Han malinterpretado un error que cometí y lo han puesto como les ha dado la gana. Cometí un error… Yo me mantengo callado porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, señaló la influencer.