Zendaya opinó sobre las críticas a la nueva ‘Lola Bunny’ por no ser ‘sensual’

‘Space Jam: Nuevas leyendas’ será uno de los estrenos más esperados para este verano. La nueva película no se ha salvado de las críticas entorno a la nueva imagen de la recordada ‘Lola Bunny’, a quien le prestará su voz Zendaya.

Han pasado 25 años del estreno de la primera película donde vimos en acción a los Looney Tunes, era de esperarse que sus personajes sufrieran algunos cambios acorde a las nuevas exigencias del público.

Sin embargo, luego de que los protagonistas de la película liderada por Michael Jordan saliesen en la portada de Entertainment Weekly, surgieron críticas por la apariencia del gran amor de Bugs Bunny.

‘Lola Bunny‘ se ha caracterizado por ser una romántica y sensual conejita y en esta oportunidad su silueta luce muy diferente lo que alborotó las redes sociales.

La actriz encargada de darle voz a Lola se pronunció ante los comentarios recibido sobre la sexualización del personaje.

“¡Yo tampoco sabía que esto iba a pasar! Definitivamente sé que la amamos, pero no sabía que iba a ser tan importante como lo fue. Pero lo entiendo, porque es un personaje adorable. Ella es muy importante, así que lo entiendo, es especial para muchas personas y su infancia y han podido crecer con ella, así que tengo también esa sensación de protección. (…) Si bien sabía que nuestra tapadera rompería Internet, no anticipé que sería porque la gente estaba indignada por la apariencia de Lola”, expresó.

El director de la secuela Malcolm D. Lee, fue quien decidió darle otro aspecto al considerar que este personaje estaba muy sexualizado y se trataba de una producción creada para niños.

Su nueva versión expone a una conejita que más atleta y con liderazgo.

“No imaginaba que la gente estaría tan enfadada porque una conejita no tiene tetas. Escucha, entiendo que la gente no quiere que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no objetivándola sino haciéndola fuerte y aún femenina. Y, sí, teníamos todas estas otras mujeres que eran como , ‘Oh, ¡¿no puedes ser fuerte y tener grandes tetas ?!’ Seguro que puedes, ¡pero estamos hablando de una conejita de dibujos animados, no de mujeres!”, dijo.