Katy Perry celebra la mención en los Emmy de ‘Celebrating America’ con sofisticado outfit

Katy Perry anunció con gran emoción la nominación a los Premios Emmy 2021 del show ‘Celebrating America‘ del cual formó parte en enero de este año por la toma de posesión de Joe Biden como presidente.

La diva californiana celebró durante aquella velada el cambio de gobierno y su apoyo al líder demócrata.

“¡Dios mío, Celebrating America fue nominado al Emmy especial de variedad excepcional! Muy feliz de haber jugado un pequeño papel en una gran fiesta”, escribió.

‘Celebrating America‘ convocó a un grupo de celebridades que se unieron para acompañar a Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris como presidente y vicepresidenta.

La actuación de Katy Perry cerró el show con un impresionante despliegue de fuegos artificiales, como suele hacerlo en sus presentaciones en especial cuando canta su su tema “Firework”.

El espectacular oufit de Katy Perry

La intérprete de ‘Roar’ acompañó la noticia con algunas fotografías en su cuenta en Instagram luciendo un increíble atuendo que resalta que es toda una experta en moda.

Katy apareció como toda una diosa con una gabardina azul pálido reluciente, la cual acompañó con unos guantes de seda azul celeste.

Como parte de sus accesorios optó por un collar de gargantilla de perlas que adornó su cuello y unos zarcillos de perlas que complementó con su melena rubia alisada y recogida con un moño.

Sus seguidores elogiaron a la artista mientras le dejaban algunos mensajes felicitándola.

“Felicitaciones, eres la mejor”, “Te luciste con tu show”, “¡¡Increíble!! Que noche tan increíble”, “Me encanto tu look”, “Eres demasiado hermosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

La madre primeriza apareció en los escenarios y cantó por primera vez su tema ‘Not The End Of The World’ con el que marcó su regreso a la música.

