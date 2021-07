Selena Quintanilla: el motivo y la posible fecha en la que quedará libre su asesina

Para la familia de Selena Quintanilla vuelve a retumbar el nombre de Yolanda Saldivar quien le arrebató la vida a la cantante hace 26 años y podría quedar en libertad.

La asesina de la reina del Tex-Mex fue condenada a cadena perpetua y desde entonces ha permanecido en la prisión de la Unidad de Mountain View, localizada en Gatesville, Texas.

Sin embargo, su estatus podría pasar a la modalidad de libertad condicional en el 2025, tras un fallo dictado por el jurado en donde mencionaron que al llegar a los 30 años, podría optar por ello.

Tras faltar solo unos años la medida supuestamente será evaluada por un comité especializado.

Los rumores sobre la posible liberación causaron revuelo entre los fanáticos de la cantante y fue su padre quien ofreció declaraciones al respecto.

Abraham Quintanilla aseguró que es imposible que Saldivar salga de presión por el homicidio, pues se le dictó cadena perpetua.

Durante entrevista con María Luisa Doría, explicó que aunque las leyes de Texas indican que las personas sentenciadas cuando cumplen 30 años en prisión pueden abogar por su libertad; no será lo mimo para ella.

“No se crea lo que una persona en San Antonio puso…todo mundo cree eso, según la ley del estado de Texas ella fue sentencia a vida en prisión, pero según la ley de Texas al completar 30 años tiene derecho a ir a un comité a la prórroga. Eso no quiere decir que la vayan dejar salir. Ella en treinta años, 26 años que murió Selena, ella nunca ha dicho que se siente mal, no creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”, dijo.