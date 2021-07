Asesora del hogar de Viñuela relató llamativa experiencia relacionada con Javiera Suárez

En un nuevo capítulo de Desde mi conocida con la Nene, José Miguel Viñuela conversó con su asesora del hogar acerca de distintos temas, incluyendo las experiencias paranormales. En este sentido, el animador le preguntó si había tenido alguna de estas vivencias, a lo que Nene respondió de manera afirmativa.

“En esta casa precisamente”, señaló, para luego revelar que el hecho tenía que ver con la fallecida periodista Javiera Suárez. “Estaba en el jardín y de repente veo a una persona aquí en la cocina que hace todo el protocolo. Saca una taza, se prepara un café, viene al hervidor y sube al segundo piso. Yo la vi, era delgada, alta y le vi el perfil blanco. Pensé: ‘Qué raro que la jefa esté tomando café a esta hora'”, contó.

“De repente veo a una persona aquí en la cocina”, contó – Instagram

Tras lo ocurrido, le preguntó a su jefa si era ella quien había ido a la cocina. Sin embargo, esta le dijo que no. Inmediatamente, se le vino la imagen de la periodista a su cabeza. “Hacía muy poquito que había fallecido la Javiera Suárez, y la última vez que vino comimos asado y ella subió la escalera a ver a Pedrito Milagros en esa oportunidad y andaba exactamente vestida igual que la vez que vi a esa persona”, explicó.

“Después vino un cura, porque yo seguía sintiendo cosas. Ruidos, presencias que no eran obviamente de la gente de la casa”, agregó, mientras el animador escuchaba atentamente.

Viñuela contó su propia experiencia

Luego de la historia, José Miguel Viñuela comentó que la última vez que Javiera Suárez fue a su casa, esta andaba con pantalones blancos. Incluso, reveló que hace unos días tuvo un sueño con la periodista.

“Soñé que estaba en un negocio, como en una bomba de bencina. Yo le decía ‘te amo, te amo galla’, como siempre le decía. Y ella me decía ‘yo también’. Y estaba con el pelo rubio largo, súper linda. Le pregunté cómo estaba y me decía que estaba muy aliviada, pero era como si se hubiese hecho un chequeo desde otro lugar. ‘Estoy feliz’, me decía. Yo creo mucho en que uno se encuentra con la gente que quiere en los sueños”, señaló.