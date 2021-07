¿Por qué Samantha Jones no estará en el reboot de ‘Sex and the City’?

Sex and the City, una de las series que marcó una época regresa con HBO. Para desgracia de los fans Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall no formará parte del cast.

El regreso será en And Just Like That… así lo confirmó HBO Max. Mostrará cómo le ha ido a Carrie, Miranda y Charlotte después de tanto tiempo.

Miranda y Charlotte, interpretadas por Cynthia Nixon y Kristin Davis respectivamente, fueron las primeras en confirmar que serían parte de esta aventura.

La gran ausente: Samantha Jones

Para desgracia de muchos, Kim Cattrall no formará parte del regreso de las amigas que noche a noche tomaban las calles de Manhattan para hacer de las suyas.

La enemistad entre Kim y sus compañeras ha sido evidenciada en más de una ocasión. La última, y quizás la más directa, sucedió en 2018.

Kim compartió una foto de su hermano en redes sociales, luego de que muriera trágicamente, y parece que el mensaje de Sarah Jessica Parker no le gustó.

Carrie” le envió condolencias a través de redes situación que incomodó a Kim quien no dudó en contestar:

“Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto MUY claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”.

Con dicho mensaje dejó claro su nulo interés en seguir en contacto con Sarah y que la ficción no superó a la realidad, ellas no son amigas.

Los problemas con el dinero

Medios estadounidenses señalaron que otra de las cosas que avivó la rivalidad fueron las diferencias de sueldos, si bien Sarah Jessica era la protagonista, Kim Cattrall logró convertirse en una pieza clave de la serie.

Dicha situación la llevó a pedir un sueldo de acorde al éxito en el que se estaba convirtiendo la serie y su personaje.