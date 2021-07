Mark González se quebró con reacción de sus hijos frente a agresión en Lo Barnechea: “Eso me mató”

El pasado miércoles, Mark González conversó en exclusiva con el matinal Bienvenidos sobre la agresión que vivió cuando transitaba por un cerro en la comuna de Lo Barnechea. El ex futbolista entregó detalles del hecho, y aseguró que la peor parte del episodio quedó evidenciada en su espalda. Y es que a raíz de los golpes que recibió, resultó con una fractura de vértebra.

La situación quedó registrada en un video que dio cuenta del actuar de los desconocidos, el que también fue expuesto en el programa de Canal 13. “Yo en ese momento me paré firme y lo que Dios quiera. Como te digo, si tengo que hacerlo de nuevo, lo voy hacer mil veces más. Yo creo que eso está claro. Creo que cualquier papá lo haría”, comentó sobre el momento de la agresión.

En conversación con Tonka Tomicic, Mark González explicó: “Hubiera querido llorar, hubiera querido hacer mil cosas. Pero yo siempre he demostrado esa fortaleza hacia mi familia. Yo creo que ellos no me pueden ver a mí mal porque soy yo quien los contengo a ellos”.

Mark González: “Mi hija ya no quiere salir de la casa”

Consultado por si se quebró tras lo sucedido, el esposo de Maura Rivera contó: “Me quebré cuando estaba constatando lesiones porque me dice que…Yo no lo vi… Me contó Maura, que le contó su amiga, que estaba con mis hijos, que mi hijo agarró un fierro porque quería ir a defenderme en ese momento. Y eso a mí me mató, me mató“.

“A mí, de verdad, me importa una mierda lo que me haya pasado a mí”, dijo – Canal 13

“Después saber que mi hija, que tiene sus amiguitas en la placita, (que) va todos los días a la plaza a jugar con sus amiguitas, ya no quiere salir de la casa porque tiene miedo, porque hay gente mala. A mí esas dos cosas de verdad que me mataron. Y hasta el día de hoy lo siento tanto por ellos. Por eso cuando tú me preguntas cómo estás. A mí, de verdad, me importa una mierda lo que me haya pasado a mí. Mi familia primero“, señaló.

Posteriormente, el ex futbolista reveló uno de los diálogos que tuvo con su esposa luego de la agresión. “Le dije a Maura: ‘Amor, jamás, jamás voy a permitir que alguien les falte el respeto a ustedes’. Y se lo dije a mis hijos también. Creo que cualquier papá lo haría”, contó.

“Doy gracias, entre comillas, que esto me pasó a mí, porque al ser una figura pública puedo dar a conocer lo que viven muchas personas en esta zona, y en todos los cerros de Chile. No te pueden salir persiguiendo con piedrazos, palos o machetes”, reflexionó.