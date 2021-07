Otras producciones en las que puedes ver la perfección de Engin Akyürek

Las telenovelas y series turcas se han convertido en las favoritas de la audiencia por sus tramas llenas de drama e intriga. Cada producción deja boquiabierto al público pues no sólo muestran paisajes increíbles de aquel rincón del mundo sino que además, nos dan una muestra de su cultura, sus tradiciones e historia.

Por si fuera poco, cuentan con un elenco de primera que destaca por su gran talento. No está de más mencionar que los protagonistas suelen ser muy guapos, ¿verdad?

Uno de los actores más reconocidos y amados del momento es Engin Akyürek. Con su carisma y gran talento histriónico, el actor ha obtenido gran reconocimiento a nivel internacional.

Akyürek ha ganado varios premios a lo largo de su carrera. En 2015 se llevó el galardón a Mejor actor en el “Seoul International Drama Awards por su actuación en Kara Para Aşk. También fue nominado a Mejor actor en los Premios Emmy Internacional.

Estudió Lenguas e Historia en la Universidad de Ankara en donde posteriormente llegó a ser profesor de dicha carrera. Actualmente tiene una sección en la revista Kafasına Gör​, en Turquía.

Sefirin Kızı (“La hija del embajador”)

Sefirin Kızı, conocida como “La Hija del Embajador”, se volvió muy popular en los últimos meses.

Engin interpreta a Sancar Efe, un joven de familia con orígenes humildes que está enamorado de Nare, su amiga de la infancia. Debido a que el padre de Nare es un hombre de alta posición, su amor es prohibido por lo que terminan siendo separados.

Años después, se reencuentran pero Sancar está preparando su boda con otra mujer. Es entonces cuando se debate entre el amor verdadero, el resentimiento y sus nuevas obligaciones.

Fatmagül’ün Suçu Ne? (“¿Qué culpa tiene Fatmagül?”)

En 2010 interpretó a Kerim Ilgaz en “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”. La serie está basada en la novela del escritor turco Vedat Türkali: Fatmagül’ün Sucu Ne?, publicada en 1976. En la serie, Engin interpretó al romántico, tímido e inocente Kerim Ilgaz, quien es involucrado en la violación de la protagonista.

Kara Para Aşk (“Amor y dinero”)

En esta telenovela el actor interpretó a Omer, un policía que está investigando el asesinato de su prometida. La historia adquiere mayor fuerza cuando este conoce a Elif (Tuba Büyüküstün), una exitosa diseñadora que busca encontrar a los responsables de la muerte de padre, luego de encontrar su cuerpo junto a la prometida de Omer.

Ölene Kadar (“Hasta la muerte”)

En esta serie, Akyürek es Dağhan, un hombre que está encarcelado de por vida por un crimen que no cometió. Su suerte cambia cuando la bella abogada Selvi lo ayuda a salir de prisión sin embargo, no será fácil continuar con su vida ya que quienes lo incriminaron en el pasado no lo dejarán en paz

Bir Bulut Olsam (“Más allá de las nubes”)

Esta historia se sitúa en la región de Anatolia pueblos. En esta emotiva serie, Engin cambia interpreta a Mustafa Bulut, un hombre que está locamente enamorado de Narin, con quien está casado. Sin embargo, ésta no lo ama y no lo acepta como marido lo que lo ha vuelto muy intolerante , impulsivo y obsesivo. Las acciones de Mustafa para hacer que Narin se enamore de él es lo que mantiene el drama en la serie.

Bir Aşk İki Hayat (“Un amor, dos vidas”)

Engin Akyürek interpreta a Umut, un Director de Cine con una vida rutinaria. Las cosas dan un giro de 180° para él cuando una noche duda entre salir a pasear a su perro o quedarse en su casa. La decisión que tomará lo llevará a encontrarse con Deniz y abrir un camino nuevo en su vida, totalmente inesperado.

¿Y si se hubiese quedado en casa? La película plantea cómo las decisiones que tomamos nos llevan por diferentes caminos y si las cosas que suceden son casualidad o destino.

