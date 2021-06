Savka Pollak entrega positivas noticias tras accidente de su hija: “Todo salió perfecto”

Ayer te contamos sobre la preocupación que enfrentó Savka Pollak tras el accidente doméstico que sufrió su hija de 6 años de edad. Mientras se encontraban en su hogar, la menor sufrió una caída que la dejó con una fractura en su codo, motivo por el que tuvo que ser operada.

“Fue terrible sacar la radiografía, le dolía. La enyesaron y eso calmó su dolor bastante. Se veía tan frágil y entregada“, reveló a través de una publicación en redes sociales. Pollak reveló que el diagnóstico fue rápido y que posteriormente tuvieron que trasladarse hasta otro recinto, en donde practicarían la cirugía.

Debido al hecho, Savka Pollak reconoció que “no podía parar mis pensamientos. Sentí mucha pena, miedo y a la vez gratitud por haber estado ahí en ese momento, por poder darle calma y por su confianza”. Sin embargo, se mostró confiada en que el proceso culminaría de la mejor manera. “Tengo pena, mucha pena y estoy lidiando con cientos de pensamientos que abruman. En estos momentos solo entregarnos y confiar”, dijo.

Savka Pollak entregó noticias sobre su hija

A un día de lo sucedido, la periodista entregó positivas noticias sobre el estado de salud de su hija Laura. Pollak lo hizo a través de un video compartido en redes sociales, en el que aprovechó de agradecer las muestras de apoyo en medio del preocupante momento que vivió.

“Quería grabar este video para agradecer la enorme cantidad de mensajes que me han mandado a mí, a la Laurita en estas horas que han sido algo complejas. Por suerte todo, todo, todo salió perfecto. La operación, la Laura se recuperó bien, nos vamos de hecho ahora a la casa a replantearnos ahora porque va a estar un tiempo así con su brazo con cabestrillo. Así que tendremos que adecuarnos todos en el proceso de cambios”, dijo.

“Les mando un beso gigante. Han sido horas de mucho cansancio, de enfrentar hartos miedos también y de incertidumbre, pero me he sentido súper acompañada, he leído sus mensajes llenos de cariño y quería agradecerlos. Les mando un beso gigante, de verdad. Muchas gracias”, cerró.