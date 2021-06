Diana Bolocco recuerda a su fallecido hermano en su cumpleaños: “Me faltó tiempo contigo”

El pasado 23 de junio, el hermano de Cecilia y Diana Bolocco estuvo de cumpleaños. Esto impulsó a la animadora del Mucho Gusto a dedicarle un emotivo mensaje a través de redes sociales, demostrando sus anhelos por poder compartir con él en alguna oportunidad.

Diana Bolocco compartió una antigua fotografía de Rodrigo, quien falleció en un accidente de tránsito en 1986. El joven tenía 24 años de edad al momento del hecho, por lo que en la actualidad tendría 60.

Rodrigo, hermano de Diana Bolocco – Instagram

La animadora aprovechó esta instancia para dedicarle unas palabras, indicando que “hoy, seguro tienes una fiesta en el cielo. Repleta de ángeles. Porque es imposible no amarte al conocerte“. “Seguro tienes varios corazones rotos y muchos otros amigos íntimos. A mí me faltó tiempo contigo aquí en la tierra, pero espero que, en algún momento y en alguna otra dimensión, nos pongamos al día”, agregó.

Diana Bolocco aseguró que no tendrá que contarle nada, “porque siento que me acompañas a cada momento aunque no pueda verte, pero yo escucharé feliz todas tus aventuras”. “Feliz cumpleaños hermanito querido”, cerró.

Diana Bolocco habló sobre la pérdida en De tú a tú

Recordemos que la animadora participó en un episodio del programa De tú a tú, de Canal 13. En dicha instancia, habló sobre la partida de su hermano a temprana edad. “Lo conocí 8 años, yo tenía 8 años cuando murió. Tengo grabados varios episodios, un tipo luminoso. Él falleció a los 24 años”, dijo.

“Me acuerdo de su cara cuando salió del departamento y luego jamás lo vi. Me acuerdo cuando llaman por teléfono, año 86, no existían celulares. Recuerdo que contestó Cecilia, despiertan mis papás y tengo la noción de escuchar ruidos, el recuerdo de mi papá contándome que mi hermano había muerto”, agregó.

Rodrigo y Juan Pablo, hermanos de Diana y Cecilia, iban en el auto cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, la animadora no sabe con exactitud qué fue lo que pasó. “Nunca supe los motivos del choque, tampoco pregunté”, precisó.