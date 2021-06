“Desde ese día no nos separamos más”: Begoña Basauri revela cómo conoció a su pareja con romántico saludo de cumpleaños

El pasado 23 de junio, Begoña Basauri utilizó su perfil de Instagram, en donde posee 600 mil seguidores, para dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a su pareja, Sebastián Undurraga.

La actriz compartió una fotografía de ambos junto a un extenso mensaje, en el que no solo le ofreció sus buenos deseos, sino que además contó la historia del día en que ambos se conocieron. Según explicó, “hace 5 años, un 23 de Junio, llegué a un cumpleaños de alguien que no conocía (no iba de paracaidista, ya no están los tiempos) salió el cumpleañero a recibirme y era él @sebastianundurraga“.

“Me habían operado hace 1 semana de apendicitis así que iba con un termo con sopita de pollo porque una estará muy recién operada pero si la invitan a un asado, una llega”, reveló Begoña Basauri, asegurando que desde que se cruzaron sus vidas, no se apartaron más.

“Desde ese día no nos separamos más. Feliz cumpleaños mi vida. Gracias por trabajar conmigo día a día para cuidar esta relación y crecer juntos”, cerró.

Begoña Basauri y Sebastián Undurraga – Instagram

Begoña Basauri en MasterChef

Recordemos que la actriz fue confirmada para la nueva edición de MasterChef Chile, el programa de cocina en el que competirá junto a otros 18 famosos, entre los que figura Yamila Reyna y Camila Recabarren.

“Se prendieron los fuegos mi gente, han sido semanas intensas, de mucho trabajo y mucho amor”, comentó en redes sociales, sobre su participación en el espacio de Canal 13. “No sé si será suerte o sincronía, pero lo que ha pasado en este equipo pocas veces pasa. Nos hemos reído hasta las lágrimas y hemos llorado hasta que nos ha dado. Me encanta ser parte de esta disfuncional familia”, agregó.