Rodrigo Sepúlveda lamenta triste fallecimiento: “Fue un fin de semana muy duro”

Un triste video fue el que compartió el periodista Rodrigo Sepúlveda la tarde del martes, cuando dio a conocer el triste fallecimiento de su perrito, Lucas. La mascota acompañó a su familia por más de una década, por lo que su partida afectó profundamente a su círculo más cercano.

“Les quería contar que lamentablemente falleció nuestro Lucas, nuestra mascota que nos acompañó durante 11 años. Fue para mí un fin de semana muy duro, un fin de semana donde tuve que trabajar muchísimo, cumplir roles importantes y estuve parado por la responsabilidad que uno tiene y por el respeto a mis compañeros del canal porque tengo que cumplir; pero estuve deshecho, deshecho este fin de semana“, partió diciendo.

Lucas, mascota de Rodrigo Sepúlveda – Instagram

Rodrigo Sepúlveda se dirigió a sus seguidores indicando: “Ustedes saben lo que yo quiero al Lucas, lo que significa él para mi señora, para mis dos hijas… Era un hijo más para nosotros”. “Sé que hay mucha gente que a veces no comprende, no entiende. Cada uno tiene su posición en la vida respecto del significado de los animales, pero para nosotros Lucas era un hijo“, agregó.

“He estado súper triste, súper tirado, súper botado y me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes“, continuó, refiriéndose a la contingencia nacional. “He tenido que poner una coraza profesional en el frente, pero quería comunicarles esto porque muchos me han preguntado, me han mandado regalos (…) Entonces sentía que tenía que contárselos de manera más frontal y mirándolos a la cara, como me gusta hacerlo a mí”, explicó.

Rodrigo Sepúlveda junto a Lucas y Nala – Instagram

Rodrigo Sepúlveda sobre su perrito Lucas: “Se nos va parte de nuestra vida”

En los últimos segundos del video, Rodrigo Sepúlveda detalló que Lucas había sido diagnosticado con un tumor “tremendo”, por el que “lo habían desahuciado el año pasado”. “Aguantó durante un año con una fuerza tremenda, es un verdadero héroe“, agregó el periodista, para luego afirmar que “se nos va parte de nuestra vida”.

Finalmente, calificó a su mascota como “un personaje extraordinario”, y aseguró que “no lo voy a olvidar nunca”.