Conoce a Nico, el sexy sobrino de Andrea Legarreta que participa en ‘Guerreros’ 2021

Andrea Legarreta sorprendió a todos recientemente y es que su sobrino está participando en la presente edición de Guerreros, el famoso reality show de competencias extremas. Se trata de Nico Legarreta y ya arrebata suspiros.

La razón de esto es su atractivo físico que no pasó desapercibido por las seguidoras de la conductora de Hoy, quien muy emocionada dio la noticia en un video para enviarle sus mejores deseos, demostrando que en su familia lo que sobra es talento.

El atlético sobrino de Andrea Legarreta buscará probar sus habilidades en el programa.- Instagram @nico_legarreta28.

¿Quién es Nico, el sobrino de Andrea Legarreta?

Podría decirse que el joven es una estrella en ascenso. Recientemente debutó en el show dentro del equipo de los Leones, sin embargo, no es la única faceta que tiene pues previamente había aparecido en las redes sociales de su famosa tía como DJ, asegura Hola.

El joven también ha hecho trabajos en el modelaje.- Instagram @nico_legarreta28.

De igual manera, a través de sus redes sociales deja constancia que además de hacer deportes y la música también disfruta del mar, el surf, los viajes, las motocicletas y hasta el modelaje porque es parte de la agencia Queta Rojas. De hecho, el boxeo es una de sus actividades preferidas, tal como reveló Andrea Legarreta de su sobrino Nico.

Disfruta pasar su tiempo en la playa. Instagram @nico_legarreta28.

“Yo conozco a un guapísimo que me sorprendió, porque me habla y me dice: ‘¿Qué crees tía?, voy a entrar a Guerreros’. Tengo un sobrino que es súper deportista también boxea y tal. Bueno, pues se fue a audicionar”, contó en una de las emisiones la también actriz.

“Nicolás, corazón, qué felicidad saber que vas a estar en Guerreros, sabemos que eres un muchacho con una gran actitud, súper deportista, sabemos que estamos muy orgullosos de ti, nos has sorprendido mucho, te amamos y a darle con todo, amor”, manifestó muy orgullosa después de enterarse de la buena noticia.

Sus primas también se mostraron muy feliz por él.- Instagram @ninarubinl.

Igualmente la acompañan en su emoción sus hijas, primas de Nico Legarreta, que mediante las redes sociales también tuvieron buenas palabras en este camino que comenzó el pasado lunes 21 de junio.

