La nueva vida de Claudia Schmitd: se dedica a la pintura en Miami

En junio del año pasado, Claudia Schmitd entregó detalles sobre su nueva vida en Miami. La ex panelista de Intrusos se radicó en Estados Unidos junto a su familia, tras el término del programa en diciembre del 2019.

Según explicó en aquella oportunidad, viajó junto a su esposo John Bogdan y sus dos hijos y se asentaron en un exclusivo y acomodado condominio de Boca Ratón. “Tiene su propia laguna, cancha de golf y un sendero de caminata hermoso. Salgo media hora (lo permitido) con mi perrita Fiona a caminar. Vivo cerca del mar, disfruto mucho del sol desde mi terraza”, comentó a LUN.

Claudia Schmitd y su nuevo hobbie

A un año de aquella entrevista, la uruguaya entregó nuevos detalles de su día a día en Miami, en donde incluso se atrevió con una nueva actividad. Y es que ahora Claudia Schmitd se dedica a la pintura, un talento que ha podido desarrollar con mayor facilidad durante la pandemia.

“Pintar me hace feliz, me aporta mucha paz interior, una paz mental que a mí me tiene descolocada. Me pregunto cómo no entré en este mundo antes porque es una cosa muy placentera, simplemente voy creando cosas que visualmente me vienen, como que fluyo”, reveló en conversación con LUN.

Además, admitió no saber cuándo partió todo con exactitud. “No te podría decir cuándo… (Lo hacía) muchas veces para relajarme o pensar acerca de una situación. Me ponía a dibujar o pintaba cualquier cosas que encontraba algo no habitual en mí… Me empezó a gustar y la pandemia me dio el tiempo“, dijo al respecto.

Actualmente, Claudia Schmitd cuenta con 13 pinturas terminadas y otros trabajos que ha podido rehacer. Según explicó, “pintar hoy es parte fundamental del día, como mis caminatas, la rutina con los niños, mi espacio con mi esposo. Es importante en la vida tener balance en las cosas, tiempo para mí y para lo demás”.

Sobre su inspiración, la uruguaya comentó que “la idea es sacar de mí imágenes, cosas que veo en las personas; muchas veces veo en ellas algo que ni ellas mismas ven. Algunos paisajes me evocan luces, oscuridades, temores y vacíos; eso es lo que trato de expresar”.