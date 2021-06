Usuarios critican a Gala Caldirola por viaje a Miami: “No vuelvas”

Una serie de críticas fueron las que recibió la modelo española Gala Caldirola, tras anunciar un nuevo viaje a través de redes sociales. Si bien explicó que se trata de negocios, su aviso bastó para que muchos se lanzaran en su contra apelando al estado de la pandemia en el país, y a las medidas sanitarias que impiden viajes al extranjero.

Recordemos que dichos traslados se encuentran prohibidos, salvo motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país.

“Voy y vuelvo✈️💫 #businesstrip @maletaschile“, escribió la expareja de Mauricio Isla, cuya separación fue anunciada a través de la misma plataforma a comienzos de mayo. Junto a sus palabras, Gala Caldirola adjuntó una fotografía suya en la que aparece sentada con sus maletas y mascarilla en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel.

Gala Caldirola recibe críticas tras anunciar nuevo viaje – Instagram

Lo anterior generó molestia entre sus seguidores, quienes inmediatamente se hicieron notar a través de los comentarios. “Estas hacen burla. Salen y entran como si nada, y una encerrada por la cuarentena. Al menos yo no me atrevo a salir ni a la comuna de al lado”, señaló una mujer, mientras que otra escribió: “¿Cómo lo hacen? ¿Si están cerradas las fronteras? Y ellas no son de gran necesidad“.

“Esta se pasea como quiere. Cero respeto por los demás”, “Ojalá no te traigas la variante Delta”, y “¿Cómo puedes viajar si están las fronteras cerradas? Que rabia que no respeten este tipo de cosas que son mínimas en un país que está con un colapsado por la pandemia”, fueron otras de las reacciones que generó la publicación.

Otros, en tanto, se manifestaron con mensajes como “no vuelvas”. Sin embargo, la modelo no se ha pronunciado tras la serie de comentarios que recibió. En cambio, compartió una serie de historias dando cuenta de que llegó a Miami.