“No lo sigas”: Kathy Salosny denuncia hackeo de su fan page

Con un video compartido en su cuenta de Instagram, Kathy Salosny denunció el hackeo de su fan page de Facebook. “Quiero hacer una denuncia importante. Nos hackearon la página de nuestro Facebook que lo hizo con tanto cariño, y durante tantos años mi grupo de fans club”, dijo.

“Lo han hackeado y están usurpando de esa página, entonces era necesario denunciarlo para que ustedes no la sigan y repliquen esta denuncia”, agregó. Además, explicó que los responsables del hecho estarían comunicándose con algunos usuarios para cometer estafas por medio de la plataforma.

“Están pidiendo lucas, plata, por cosas que no son. No es mi página, no es la página de mi fans club. Y les pido severamente que nos colaboren a hacer esta denuncia. Esta página que voy a publicar después de este video, no es nuestra. Está hackeada, lamentablemente en tiempos tan difíciles y tan complejos”, remarcó.

Finalmente, la animadora criticó este tipo de delitos e insistió en su llamado a denunciar la página. “Que se hagan este tipo de delitos me parece serio e importante de denunciar, así que solo les pido que nos ayuden a hacer esta denuncia, que no sigan más la página y que esto se bloquee de una vez por todas“, cerró.

Posteriormente, Kathy Salosny realizó una nueva publicación mostrando el perfil del fan page que fue hackeado por desconocidos. “¡Esta página es absolutamente falsa! Nos hackearon el face que por tantos años y con tanto cariño lo hizo mi grupo de fans club. Hoy lo perdimos. ¡Te pido no lo sigas y DENUNCIES ahora! Gracias”, señaló.