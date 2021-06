“En un viaje al sur, le dije por primera vez ‘papá'”: Hotuiti y Seba Teao hablan sobre su estrecho vínculo familiar

En un nuevo capítulo de Velvet al Desayuno, Cristián de la Fuente condujo el especial Día del Padre y contó con la participación del doctor Ricardo Soto, y de Hotuiti y Seba Teao. Tras conversar a solas con el profesional de la salud, padre e hijo se unieron a la transmisión contando detalles sobre su estrecho vínculo familiar.

Consultado por cómo fueron los inicios de su relación con Francisca Ayala, Hotuiti explicó que las cosas fueron de manera gradual. “Conocí una mujer maravillosa, la madre de Sebastián y fuimos construyendo una historia bien particular. Con el paso del tiempo uno siente ganas de formar una familia. Ahí es cuando nos casamos con Francisca, empezamos a vivir juntos obviamente y apareció entre 8 y 9 años Sebastián. Y así es como uno empieza a tener sus raíces, una familia, un pilar fundamental”, dijo.

Hotuiti y Seba Teao en “Velvet al Desayuno” – Instagram

Recordemos que el oriundo de Rapa Nui no es el padre biológico de Seba Teao. Sin embargo, el joven decidió adoptar su apellido años después y en la actualidad son reconocidos legalmente como padre e hijo. Consultado sobre cómo fue dicho proceso, el estudiante de ingeniería civil aseguró que “al principio fue impactante, porque con mi mamá siempre fuimos los dos solos, prácticamente, entonces llegó alguien de la noche a la mañana a ‘robarte a tu mamá'”.

“El primer encuentro que yo tuve con Hotu fue una vez que me fueron a buscar al colegio y yo venía enojado, porque me estaban molestando. Me decían ‘Frantuiti’, que era la mezcla del nombre de mi mamá con mi papá (Hotuiti). Me subí al auto choreado y dije ‘me tienen aburrido con el apodo’, y le empiezo a preguntar (a su mamá) quién es Hotuiti y Hotuiti iba adelante manejando. Y yo le pregunto a mi mamá ‘quién es él’, y el Hotu se da vuelta y me dice ‘no, yo soy Carlos’. Se cambió el nombre”, agregó entre risas.

Posteriormente, el joven explicó que su vínculo con Hotuiti se fue estrechando cada vez más, hasta que durante un viaje en el sur de Chile le dijo por primera vez ‘papá’. “Una vez nos fuimos al sur de vacaciones los tres juntos. Estábamos jugando en la piscina con Hotu, él me lanzó, salí del agua y lo primero que le dije fue ‘papá’. Ahí Hotu quedó súper impactado. Igual es fuerte ese primer impacto, y ahí partió todo el fuego, esta conexión, esta magia, esta unión. Y cuando decidieron tener a mi hermano chico, yo le pedí que me cediera su apellido, porque mi hermano iba a tener otro apellido“, contó.

Hotuiti y Seba Teao: padre e hijo ante la ley

Tras la historia de Seba Teao, Hotuiti explicó que “ahí comenzó un periplo en la legislación chilena para tratar de cambiar el apellido de Seba, aunar la familia. Estuvimos como tres años en entrevistas, con asistente social, con psicólogos”.

Hotuiti reveló que finalmente pasaron los exámenes psicológicos y fueron citados al tribunal para realizar el cambio de apellido formalmente. “Para mi cumpleaños fuimos a hacer el juicio al centro de Santiago. Dictaron mi rut, mi nombre antiguo y luego mi nuevo apellido. Pasé a ser Sebastián Teao y le pegaron un martillazo a la mesa. Fue súper emotivo, era lo que todos queríamos“, contó el joven.