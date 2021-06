Fernando Paulsen sufre la muerte de su madre a los 93 años de edad

Un lamentable hecho es el que afecta al periodista Fernando Paulsen, quien este lunes fue notificado sobre la muerte de su madre a los 93 años de edad.

El comunicador se enteró de la noticia mientras conducía el programa Combinación Clave, de Radio La Clave. En ese momento, recibió un mensaje informando sobre lo sucedido y tras despedir a sus invitados, se retiró del espacio. María Elena Dressel explicó su ausencia en el siguiente bloque, en el que aprovechó de enviarle un mensaje de apoyo.

Fernando Paulsen se enteró del fallecimiento de su madre – Radio La Clave

“Queremos mandarle un abrazo muy cariñoso a nuestro compañero de trabajo Fernando Paulsen. Lamentablemente ha fallecido su madre mientras él estaba trabajando en Radio La Clave. Solo nos queda mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, nuestro más sentido pésame y por supuesto toda la energía y compañerismo que podamos mandarle desde aquí, siempre abrazándolo”, señaló.

Por su parte, Roka Valbuena comentó que la mujer “llevaba a cuestas una larga enfermedad, tengo entendido”. “Ojalá que Fernando esté tranquilo. Le mandamos un fuerte abrazo en este momento tan difícil“, agregó.

La madre de Fernando Paulsen

Cabe señalar que en abril pasado, el periodista se refirió al estado de salud de su madre en el programa La Divina Comida, de Chilevisión. En dicha instancia, comentó: “Hay una sola vez en que yo he cantado una canción para alguien más. Mi mamá está en estado terminal. Me preguntó un día y le dije ‘estoy tomando clases de canto’, entonces me dijo ‘¿por qué no me dedicas una canción?'”.

“Escogí una canción para ella, ‘Contigo Aprendí’. Mi mamá tiene 93 años, escucha prácticamente nada, ve poco, pero durante toda la canción mi mamá sonrió y yo no sé si fingía que escuchaba o escuchaba, pero me dio el feedback más extraordinario del mundo. Recibió mi canción, que es ‘Contigo Aprendí'”, señaló.