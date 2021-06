Monserrat Álvarez da cuenta de su estilo con 22 años de diferencia

Contigo en la Mañana ha logrado convertirse en el líder de sintonía en la franja matinal. Un éxito que también han cosechado sus conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, cuya relación con el público se ha extendido a plataformas como Instagram. Ahí, la periodista sorprendió recientemente al compartir dos fotografías con 22 años de diferencia.

Si bien la brecha de tiempo generó sorpresa entre los usuarios de la red social, también lo hizo su llamativo estilo, el que le valió una serie de halagos con comentarios como “Sigues igual de linda”, “¡Estás igual de regia y simpática!”, e “¡Igual de mina!”.

Las dos fotografías compartidas por Monserrat Álvarez corresponden a portadas que protagonizó en la revista Ya. En la primera, aparece durante sus primeros años de carrera, luciendo un conjunto negro que combinó con mocasines de plataforma en blanco y negro.

Monserrat Álvarez en revista Ya – Instagram

La segunda se trata de una portada más reciente, y en ella aparece sonriendo frente a la cámara con un sencillo atuendo compuesto por jeans y una blusa blanca. “Para olvidarme un rato de las malas noticias, me puse a cachurear en el baúl de los recuerdos y ¡miren lo que encontré!“, dijo.

Monserrat Álvarez: “El tiempo pasa…”

“¡Son dos portadas de la @revista_ya con 22 años de diferencia! El tiempo pasa, chiquilleeess, pero ha pasado de buena forma. En estas dos décadas me convertí en madre, he tenido distintos trabajos en la tele apasionantes, he conservado a mis amigos y amigas de aquella época… En fin… Un hallazgo que me sirvió para contactarme con todo lo bueno de la vida”, señaló la periodista y conductora de Contigo en la Mañana.