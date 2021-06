Michelle Carvalho relata agresión sufrida en la vía pública: “Ya hice la denuncia”

A través de su cuenta de Instagram, la modelo brasileña Michelle Carvalho dio cuenta la agresión que sufrió recientemente en la vía pública por parte de una desconocida. Mediante el formato historias, la joven entregó detalles de lo sucedido indicando que jamás pensó en golpear a otra persona.

“A mis 27 años nunca pensé en la vida que alguien me atacaría cobardemente en la vía pública ayer. Y nunca pensé que pegaría a una persona. Obviamente por legítima defensa”, partió diciendo.

“Les puedo decir que fue mi primera cachetada bien puesta, que me costó una adorada uña. Espero que sea la última vez”, agregó, aclarando: “Obviamente ya hice la denuncia como corresponde, (y estoy esperando) esperando que llamen de fiscalía”.

Michelle Carvalho relató la agresión sufrida en la vía pública – Instagram

El llamado de Michelle Carvalho

Luego de mostrar cómo quedó su mano tras el conflicto ocurrido en la vía pública, la brasileña compartió una nueva historia explicando lo que sucedió. De acuerdo con sus palabras, se enfrentó a una mujer que se encontraba acompañada de su perro Rottweiler.

La modelo brsileña señaló que la mujer estaba acompañada de un perro Rottweiler – Instagram

“Si ustedes conocen gente o familiares que son agresivas, posesivas, bipolares, celópatas, etc. dentro de otras enfermedades mentales que hay, no duden en buscar ayuda médica para esa persona. Para que no se transformen en futuros psicópatas que salen agrediendo a uno en la calle”, dijo.

“Más encima la cretina andaba con un perro enorme y bien sabemos que son de carácter agresivo, que deberían andar con bozal y no lo llevaba puesto. Su intención era que el perro me atacara y no le resultó“, añadió posteriormente.