Oriana Marzoli repasa el quiebre entre Gala Caldirola y Mauricio Isla: “Veía venir que fuese algo de interés”

Oriana Marzoli aprovechó el nuevo capítulo de Algo pasa con Oriana, para referirse a distintos temas, como la operación de su busto y el quiebre entre Gala Caldirola y Mauricio Isla. Sobre esto último, la venezolana fue clara en decir que “lo que veía venir, es que fuese algo de interés. Estaba claro”.

“A ver, Gala aquí en España ya no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gustaba. No era nada compatible con lo que estaba en este momento, pero bueno, digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío, da igual su físico, da igual todo. Viendo el billete que tenía en la cartera, que era futbolista. Bueno, a lo mejor tiraba un poco eso, más que el perfil del chico guarro que ella gustaba”, señaló.

Oriana Marzoli en Algo pasa con Oriana – Mtmad

Posteriormente, remarcó que el tiempo siempre da la razón y que en su caso ocurrió con sus dichos sobre la modelo española y Lisandra Silva, a quien también ha repasado en el programa virtual. “Al final el tiempo siempre da la razón a quien la tiene, me lo han dicho con Lisandra, me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos. Pero bueno no pasa nada, yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca“, dijo.

Oriana Marzoli ya se había referido al matrimonio de los famosos

Recordemos que en diciembre del año pasado, Oriana Marzoli había opinado sobre la pareja en un capítulo de su programa, en el que repasó algunos hechos de su pasado. “Ahora me dirán todos ‘ay, que envidiosa eres porque ella ha conseguido el amor de su vida. JAJAJÁ. Tiene una hija y está casada con un millonario’. Bueno, lo primero: no tengo todavía la madurez para tener una hija (…) Yo siempre he soñado con tener hijos, pero todavía no. Todavía me considero muy cría para tener una hija por lo tanto esa parte no se la envidio”, dijo.

En este sentido, indicó que no se casaría con cualquiera y puso en duda que la española estuviera enamorada de su pareja. “También sueño con estar casada, pero no me voy a casar con cualquiera por estar casada. ¿Vale? Es un tema que hay que tener dos de frente. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme”, agregó.

“Y segundo: con un tío millonario. Bueno, eso de millonario lo pongo un poco en duda. A ver, a cualquiera le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casado, con hijos y enamorado. Sobre todo enamorado. Yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no. Yo solo sé que ni yo quiero una hija ni quiero estar casada con ese señor. ¡No gracias! ¡Llévatelo! ¡No lo quiero!”, señaló.