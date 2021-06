Christell Rodríguez responde brevemente a pregunta sobre su pasado

Su cara lo dijo todo. Hace unos días, Christell Rodríguez ocupó sus historias para interactuar con sus seguidores mediante las preguntas de Instagram. En dicha dinámica, los usuarios de la plataforma pueden expresar sus dudas o enviar comentarios al dueño de la cuenta, quien en este caso era la ex integrante de Rojo.

En esta pasada, la joven que cuenta con 352 mil seguidores, se refirió a algunos aspectos personales y también a un recordado pasaje de su infancia. Hablamos del hecho ocurrido en el año 2004, cuando un video captado durante un evento en la región de Antofagasta, mostraba a su padre pidiéndole que interpretara una canción más, mientras ella se excusaba diciendo que le dolía “la guatita”.

A más de 15 años del hecho, Christell fue consultada nuevamente sobre el tema a través de la dinámica de preguntas y respuestas. “¿Ya no te duele la guatita?“, le preguntaron. Sin embargo, la joven respondió con humor. “No”, puso junto a un emoji de risas y una expresiva selfie.

Christell respondió una pregunta sobre su pasado – Instagram

La verdad de Christell

Cabe señalar que esta no es primera vez que la joven se refiere al hecho ocurrido en 2004. El año pasado entregó detalles de lo sucedido mediante un video publicado en Tik Tok. Según explicó, “un día yo tenía un concierto en Calama y me había sentido mal en la mañana. Mis padres hablaron con la producción para re agendar el concierto, lo cual no se pudo por temas de contratos, disponibilidad del lugar y porque la gente estaba lista para ir”.

“Conversaron conmigo y me dijeron que no se podía cambiar… y yo dije: ‘Ok, no importa’. Después se me pasó y yo andaba de arriba para abajo. Llegó la hora del concierto y yo andaba súper feliz y todo bien, hasta que terminamos la programación, por así decirlo, y la gente empezó a pedir más (canciones). Ustedes entenderán que uno no puede decir que no”, agregó, indicando que en ese momento dijo que le dolía “la guatita”.

“La producción se volvió loca porque yo había dicho eso. La gente empezó a pifiar porque yo me quería bajar”, continuó. Christell comentó que su padre se encontraba con el sonidista, quien lo presionó para que hablara con su hija. “Mi papá le dice que no, porque ya había cumplido. Entonces se acercaron de la producción le pasaron el micrófono y le dijeron, ‘tienes que hacer que cante una más’… Mi papá me habló y me dice: ‘Hija, ¿hagamos una más? una más y listo’. Yo en mi inocencia me quejé y volví a decir lo que ya todos saben”, señaló.

“Mi papá me empezó a convencer que hiciéramos una más porque la gente estaba como loca y la producción también. Yo no me sentía mal en ese momento, pero me daba miedo que me fuera a sentir mal”, reconoció. “Canté una canción más y no me sentí mal en ningún sentido, saltaba para arriba para abajo para todos lados, pero claro eso en el video no lo muestran… Se hizo una investigación, porque no fue cualquier calumnia. Investigaron y trataron de buscar por todos lados y no encontraron nada, porque no había nada. Incluso intentaron crear un proyecto de ley con mi nombre… Pero nunca pasó nada”, cerró.