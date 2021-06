La particular razón por la que cerraron el perfil de Tinder de Antonella Ríos

Un curioso hecho fue el que reveló Antonella Ríos durante su participación en el programa Podemos Hablar, cuando contó los motivos por los que cerraron su perfil de Tinder.

La actriz dio a conocer la historia en la sección “Punto de Encuentro”, en la que el animador Julián Elfenbein invita a pasar al centro de la sala, a quienes hayan realizado algunas de las sentencias que señala.

En el capítulo del pasado viernes, el animador invitó al centro del estudio a quienes “han estado en Tinder”. En este contexto, Antonella Ríos dio un paso al frente y entregó detalles de su experiencia con la aplicación para citas.

“Me metí a Tinder, no desesperada. Súper relajada, tomando una copa de vino…”, partió diciendo, para luego revelar los motivos por los que cerraron su cuenta en la plataforma. “Me metí a Tinder con mi teléfono, pero al parecer la gente pensó que yo no era yo, entonces me denunció y me cerraron la cuenta“, contó.

Antonella Ríos en Podemos Hablar – CHV

“Claro, porque Tinder ahora te pide la verificación ligada a tu Facebook y a tu Instagram“, comentó Joche Bibbó, quien también formaba parte de los invitados. El argentino explicó que usaba la aplicación en Córdoba, o cuando se iba de vacaciones al extranjero. “Pero nunca me dio de comer, así que lo borré”, dijo.

“Yo conocí gente, a un portugués. Dónde está la cámara para Portugal. Funcionó bien, hasta que me lo bloquean, me lo bloquean…”, contó la actriz. “De nuevo no te creyeron que eras tú”, señaló Julián Elfenbein. “Sí po”, respondió la artista, indicando que le pidió ayuda a una amiga para poder utilizar la aplicación.

La actriz reveló que se haría un nuevo perfil en la aplicación – CHV

Si bien aclaró que en este momento no tiene cuenta en Tinder, comentó: “Me voy a hacer de nuevo uno, porque ahora que hablaron del tema se me abrió el apetito. Ojalá, que desbloqueen mi cuenta porque no me puedo hacer otra con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación”.