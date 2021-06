Las críticas a Dua Lipa revelan la presión de ser mujer y estrella pop

Dua Lipa es definitivamente una de las estrellas pop más importantes de los últimos años. Y es que en medio de un sin fin de talentos y propuestas musicales, ella se reinventa constantemente, asegurando su lugar en la cima.

La cantante hizo bailar a todos con el sencillo “Love Again” y ahora que estrenó el video musical, las redes sociales enloquecieron con su transformación.

Eso sí, entre los halagos de los fans, también estuvieron los memes y las críticas en torno al look de la cantante, así como a los extraños elementos que eligió para contar la historia y “su poca habilidad para bailar”.

En “Love Again”, la cantante recurrió a una especie de rodeo con payasos, un toro mecánico y caballos para acompañar la letra de la canción. También tiene algunos elementos surrealistas, ya que hay payasos vaqueros montando animales invisibles e intentan atar un huevo flotante gigante.

El maquillaje de payaso hace burla a la frase “me enamoraste de nuevo” que canta Dua. Y es que ésta le da un significado más profundo y descarado: Enamorarse de otra persona, sabiendo por experiencias pasadas que podría terminar mal pero de todos modos, todas hemos caído alguna vez, ¿no?

El precio de ser una super estrella es muy alto, especialmente siendo mujer en una industria dominada por hombre y donde la imagen es lo que vende.

No es ningún secreto que Lipa ha ofrecido una gran cantidad de looks en el transcurso de los últimos años.

La cantante se ha sometido a un sin fin de transformaciones que la han convertido en un molde para muchas. Sin embargo, para seguir triunfando, ella tiene que reinventarse contantemente, recibiendo críticas y burlas cada vez que cambia de estilo.

Por si fuera poco, ella misma ha dicho que las críticas hacia su forma de bailar afectaron su salud mental de forma significativa.

Y es que desde el inicio de su carrera, ha tenido que soportar los golpes de una audiencia cada vez más exigente.

Durante una entrevista con Attitude en 2020, se sinceró sobre las consecuencias que las críticas tempranas de su carrera tuvieron en su confianza.

“Experimenté una tonelada de mierda al final de mi primer disco, y definitivamente fue algo que me dio ansiedad y me hizo sentir que no era lo suficientemente bueno y me hizo sentir que tal vez no estoy destinado a nada”. estar aquí en el escenario ”, reveló.