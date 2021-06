Sandra Echeverría contó la verdadera razón por la que luce tan delgada

Sandra Echeverría ha tenido preocupado a sus seguidores al lucir cada vez más flaca y demacrada, lo que ha generado una ola de rumores sobre su estado de salud.

La actriz tuvo que enfrentar una difícil situación luego de que su abuela escuchará de algunos medios de comunicación que sufría cáncer, sin embargo, Sandra desmintió en seguida las habladurías y aclaró el motivo de su delgadez.

“Falso que tengo cáncer. Mi abuelita me escribía diciéndome ‘por qué pusieron esto?’ y yo le dije ‘si no te enteras de mí, no hagas caso a lo que dice la gente’”, contó la también cantante en entrevista con Isabel Lascurain.

Sandra Echeverría y su extraño síndrome

La esposa de Leonardo de Lozanne se sinceró con su público y relató que desde hace más de un año y medio ha estado sufriendo de un extraño síndrome intestinal provocado por una bacteria.

Esto después de ingerir en salmón medio crudo en el catering de un evento.

“Hace como un año y medio me dijeron que tenía SIBO, que era una bacteria en el intestino por comer un salmón que no estaba completamente crudo, fue en el catering de una película, yo al día siguiente me desperté y sentía que todo se me movía”, manifestó.

Sandra Echeverría se mantiene activa en sus redes sociales donde algunos de sus seguidores la han elogiado por su figura. Foto: @sandraecheverriaoficial











Echeverría resaltó que ese es el motivo por el que ha enfrentado un vaivén en su peso corporal.

“A partir de ahí empecé a subir y a bajar, empecé con un doctor, luego otro, luego con otro, me dicen que tengo SIBO, tomo tratamiento, no me curo, voy con otro tratamiento y me curo. Pasaron cinco o seis meses, de repente otra vez la recaída en noviembre, desde esa fecha he estado mal, mal y mal, pero ahí voy”, sostuvo.

La artista aseguró que pese al problema que le ha ocasionado la enfermedad se encuentra bien y aseguró que no va a matarla.