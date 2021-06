Helenia Melán desclasifica mala experiencia con Lisandra Silva

El pasado miércoles, las redes sociales fueron sorprendidas con una funa hacia la modelo Lisandra Silva, por parte de una pyme que la acusó de no pagar un chaleco para su hijo.

Recordemos que hace unos días, Raúl Peralta y su pareja celebraron el primer año de su bebé, por lo que la cubana deseaba una prenda especial que representara a su retoño.

Fue así que dio con una tienda, a la que le pidió confeccionar un chaleco para su hijo. En la acusación, la pyme reclamó que Lisandra Silva no pagó por su trabajo por lo que decidieron exponerla en redes sociales.

“Siempre se habló de un trabajo pagado. Jamás siquiera se mencionó un canje o algo por el estilo”, dijeron en la publicación, en la que además revelaron que le enviaron más regalos a Noah.

Helenia Melán contra Lisandra Silva

Tras la funa, una de las que no tardó en reaccionar fue la modelo colombiana Helenia Melán, quien aprovechó la instancia para destapar una mala experiencia que tuvo con la cubana.

Según explicó a través de sus historias, todo ocurrió cuando Lisandra Silva la contactó para ofrecerle uno de sus productos. Melán rechazó el ofrecimiento y acabó siendo bloqueada por la modelo.

La modelo reveló su experiencia con la cubana – Instagram

“No me gusta enganchar en este tipo de polémicas porque no me gusta este tema, pero sentí que no me tenía que quedar callada (…) Algo que me tiene con mucha rabia, es que después de que yo le conté esta situación a un par de amigues, me di cuenta que todos habían pasado por la misma situación“, dijo.

“Esta persona (Lisandra Silva) acude a ellos por su trabajo de manera gratis, solamente porque tiene muchos seguidores y no era capaz de pagarles. Mis amigues le decían que no, porque es su trabajo, de alguna manera, y ella los bloqueaba, los borraba”, señaló

“Siento que una colaboración es porque tú quieres, no porque te obligan a hacerla, y eso es lo que me frustra un poco (…) Yo he trabajado gratis, muchos amigues me han apañado en cosas, pero uno colabora porque quiere”, agregó, indicando que “si una persona no quiere, respeta su decisión. No tienes por qué bloquearla o borrarla, comportarte de esa manera. Ten un poco de educación y respeto”.