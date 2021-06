La reunión de ‘Friends’ y la ilusión de la amistad adulta

Amigos, que palabra tan poderosa. Yo, como muchos de los que están leyendo esto, tenemos la suerte de contar con amigos que se convirtieron en nuestra familia, a los que podemos decir hermano y hermana sin necesidad de tener la misma sangre, pero sí un lazo que nos conecta por el amor y la gratitud.

Ellos, los que siempre han estado ahí, nos han visto evolucionar, nos dieron su hombro para llorar, tomaron nuestra mano para saltar de alegría, nos escuchan sin juzgar y nos alentaron sin envidia. Ellos que, a pesar de la distancia, nos sentimos más unidos que nunca.

Algunos tienen uno, dos, tres o más personas en su vida a los que pueden llamar ‘mejor amigo’, no cualquiera se gana ese título. Yo tengo cuatro hermanos desde hace más de 10 años y qué lindo es regresar a ver y darme cuenta lo que hemos logrado y vivido juntos.

Aún me pregunto qué pasará luego, qué nos tendrá preparada la vida, me cuestiono muchas cosas con respecto al futuro, pero de la que estoy segura es que pase lo que pase, ellos estarán presentes.

Cuando veía la serie “Friends” (como tres veces) me identificaba mucho. En varias ocasiones me imaginaba cómo sería vivir con ellos y me reía con cada una de las locuras que veía en esta producción. ¿Han pensado lo mismo?

También encontraba alguna cualidad de cada personaje similar con mis amigos y me imaginaba quiénes seríamos en la serie. Siempre hay uno que se destaca por ser “chistoso” como Joey; el enamoradizo como Ross; la que vemos como la ‘mamá’ del grupo, una Mónica; nuestra amiga un poco ‘loca’ como Phoebe; la popular como Rachel y también un Chandler. ¿Tú, quién eres en tu grupo?

Me siento identificada con la primera serie y me pregunto qué veremos en este ‘Reencuentro’, cómo le fue a cada uno en su vida. Es divertido imaginar si una de las historias que veremos también pasará con nosotros. Verlos de nuevo unidos, es vincularse con lo lindo de la amistad e inevitable no pensar en los míos y cuando lean esto solo quiero que agradecerles por estar en mi vida.

