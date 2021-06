Fátima Molina habló sobre los comentarios racistas que sufrió por parte de un actor

Fatima Molina le ha hecho frente a los comentarios negativos sobre su protagonismo en ‘Te acuerdas de mi’, para quien algunos no merecía dicho protagonismo por no ‘encajar’ en los estándares de bellezas, a los que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas.

La actriz de 35 años quien le da vida a ‘Vera Solis‘ en la trama contó lo duro que ha sido para ella enfrentar tanto odio en redes sociales, al ser discriminada por su color de piel, origen y rasgos físicos.

“Al principio cuando empecé a leer la serie de comentarios que me hacían en las redes, yo decía que esto ya era mucho, pues los mensajes hacia mí eran muy ofensivos, en los que me decían: ‘Ubícate, tú tenías que haber sido la señora que tenía que haber limpiado, no puedes aspirar más que a ser la amiga, tu color es bastante sucio’. Es doloroso ver ataques, pues eran más allá de una crítica hacia mi trabajo o alguna actitud que haya podido tener, dije: ‘Esto es grave’”, reveló durante una entrevista a Mara Patricia Castañeda.

Aunque parezca mentira que en pleno 2021 se sigan registrando casos de racismo, suele pasar con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, Fátima incluso lo vivió dentro de un set de grabaciones por parte de uno de sus compañeros.

‘Clara’ como es conocida por su personaje en ¿Quién mató a Sara? contó que desde el inicio de su carrera ha tenido que soportar comentarios racistas.

“Hace mucho cuando empecé en esto, un día estaba grabando, y me arreglaron muy bonita, me gustó mucho e hicieron mención de eso. Me dijeron que parecía una princesa. En eso un compañero actor dice: ‘Mmm, una princesa maya’. Yo no sabía qué decir porque no estás acostumbrado y nadie dijo nada; así quedó”, narró.