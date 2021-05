Melina Figueroa reveló los motivos por los que fue operada: “Todo va bien”

“Solo quiero estar en cama todo el día, aunque no pueda, cada vez que me cubren con los bebés, 20 o 15 minutos me acuesto”. Estas fueron las primeras señales que entregó Melina Figueroa, advirtiendo sobre su estado de salud. La ex chica reality generó preocupación en redes sociales al detallar las condiciones en las que se encontraba y revelar que debía someterse a una operación.

A días de esto, la modelo que se encuentra casada con Emiliano Castro, volvió a aparecer en la plataforma, aunque con novedades en torno a su operación. “Sé que muchos me han preguntado cómo estoy y han mandado su amor y cariño. Muchas veces antes de subir algo me pregunto si hacerlo o no, y luego digo ¿por qué no? Me hace bien recordar cada etapa y momento de mi vida, saber que lo pase, que Dios es fiel y siempre está”, partió diciendo.

“Ayer me operaron, gracias a Dios todo salió bien (…) Gracias a Dios ya estoy recuperándome, todo salió perfectamente bien y agradezco sus muestras de afecto a quienes de corazón se preocuparon con el fin de desearme el bien”, agregó.

Melina Figueroa explicó el motivo de su operación

A través de su cuenta de Instagram, Melina Figueroa explicó las razones por las que se sometió a cirugía. “¿De qué me operé? Es la pregunta que todos me han hecho. Estaba esperando el resultado del laboratorio para quedarme tranquila, me operé de un quiste que estaba infectado y esa infección se pasó a otros órganos“, dijo.

“Me lo quitaron, lo mandaron a laboratorio y gracias a Dios era benigno, pero la infección sí se subió hasta el riñón, así que después de la operación no tuve mejoría en absoluto. Ahora estoy con un tratamiento con inyecciones para lograr quedar totalmente sana”, detalló.

Por último, reveló que se encuentra en su hogar y que está “todo bajo control, todo va bien”. “Gracias por sus atenciones, sus mensajes y su cariño. Esto es para que estén tranquilos que voy bien“, añadió.