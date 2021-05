This Is Us llega a su fin y Jack y Rebecca contaron como lograron tanta complicidad en la serie

This is Us se convirtió en una de las series dramáticas más exitosas del momento. La familia Pearson conformada por los hermanos Kate, Kevin y Randall y sus padres Jack y Rebecca lograron enganchar a los televidentes.

La trama logró lo que pocas producciones consiguen; un choque de emociones en donde los espectadores pueden reír, llorar y extrañar, con cada episodio.

Mientras se acerca el final de la quinta temporada Milo Ventimiglia y Mandy Moore, quienes encarnan a Jack y Rebecca Pearson, revelaron como lograron una fuerte conexión entre sus personajes.

Jack y Rebecca detrás de las cámaras de This Is Us

La química que lograron los actores ha llamado la atención entre sus seguidores quienes incluso llegaron a especular que tenían una relación detrás de cámaras.

Sin embargo, ellos mismos han aclarado que mantienen vidas amorosas separadas, pero han logrado una muy buena amistad luego de la serie.

Milo y Mandy se conocieron en una audición para la serie donde congeniaron y lo demostraron en los escenarios donde fueron observados por Dan Fogelman, productor del show.

Por su parte, el actor se encuentra soltero desde 2012 y Moore está casada con el cantante Taylor Goldsmith.

Los actores contaron que para lograr esa química que se ve en la trama se reúnen con Fogelman para ver cada episodio que graban.

“Mandy y yo tenemos una tradición: vemos todos los episodios juntos. Cada episodio, ella y yo lo vemos juntos y siempre estamos llorando. Nos hace llorar también”, confesó Milo en declaraciones a Entertainment Tonight.

Rebecca se convirtió en madre en la vida real el pasado mes de marzo, de su primer hijo a quien llamó Gus.

“Es emocionante saber que es mamá porque necesitamos mamás como ella en el mundo. Necesitamos personas como Mandy y su esposo, Taylor, para criar niños. Son personas buenas y sólidas, y su hijo es hermoso. Creo que tendrá una vida maravillosa. Es emocionante, realmente emocionante. Estoy feliz por ella”, indicó.