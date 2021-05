Vuelve la polémica: Dani Castro alzó la voz tras comentarios sobre final de “MasterChef”

Hace unas semanas, Ignacio Román llamó la atención al asegurar que la final de MasterChef estaba arreglada. El cocinero conversó con Me Late acerca de las declaraciones de Yann Yvin en De tú a tú, quien aseguró que “ese día la cocina era mejor” del lado de Dani Castro.

“Eso pasó hace tanto, hace tanto tiempo”, dijo en un comienzo, para luego dar a conocer lo que sucedió aquella jornada. “Es como que yo ahora contara que en la final le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé 25 minutos antes de cocinar, y el programa estaba editado“, señaló.

Incluso, contó que “un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire. Todo eso lo sabía yo antes de llegar al podio. De hecho, estaba en mi casa, llorando, viendo cómo estaba arreglado el programa“.

Dani Castro se refirió a los dichos de Ignacio Román

Recientemente, la rubia fue invitada al programa Síganme los Buenos, en donde conversó con Julio César Rodríguez sobre los dichos de su ex compañero en el programa de Canal 13.

Al respecto, comentó: “Siempre, sea lo que sea, terminan diciendo ‘devuelve el premio’. Han pasado siete años desde que gané MasterChef e igual siempre van a decir algo así, y es como ‘ya po, córtenla'”.

“Podría contar 20 mil cosas sabrosas siempre, pero yo no hablo de los demás y no quiero ganarme el cariño de la gente hablando mal de los demás. Esa es una regla de vida”, agregó, para luego reflexionar en torno a los resultados de la final de MasterChef.

“Siempre va a ver gente que no está de acuerdo con el que gana y está bien. Al canal le hubiera convenido que gane Ignacio. Te voy a decir algo: a las alturas que estábamos del programa, fue un buen programa, y ya estar ahí en la final entre el primero y el segundo ya no importa”, dijo en conversación con Julio César Rodríguez.

Por otra parte, comentó que “si yo no le hubiera ganado a Ignacio no tendría esa parte (de personas) que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio“.

Ignacio Román replicó

Tras las declaraciones de Dani Castro, Me Late volvió a contactarse con Ignacio Román para obtener alguna impresión en torno a las palabras de la rubia. “No tengo nada que decir del tema, fue una conversación que se dio”, señaló.

Respecto al ofrecimiento de la influencer, comentó: “No necesito para nada el premio. El premio me lo dio la gente; el cariño, el respeto, el reconocimiento. Yo creo que ese premio no se compra, no se vende, no se da, no se regala, y es algo que ya pasó”. En este sentido, le deseó todo el éxito a ella y a los demás participantes del programa.