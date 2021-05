Salma Hayek se convierte en superheroína de Marvel y nos llena de orgullo

Salma Hayek ha tenido un muy buen año laboral con los distintos personajes que le ha tocado interpretar, siendo el de Marvel uno de los más importantes de su carrera, el cual pensó que nunca llegaría.

La actriz mexicana se convirtió en ‘Ayak’ una superheroína en la película ‘Eternals’, una de las más esperadas de este año, en donde trabajará junto a Angelina Jolie quien encarnará a ‘Thena’.

El tráiler de la nueva producción que será estrenada el próximo 5 de noviembre, fue lanzado en las cuentas oficiales de la compañía y ha causado furor entre los aficionados del Universo Cinematográfico.

En esta oportunidad la veracruzana será la líder del grupo de superhéroes que tendrán habilidades diferentes, como la superfuerza o la capacidad de volar.

Salma Hayek y su personaje esperado

La actriz de 54 años no esperaba formar parte de Marvel por su edad y pensó que ese tren ya se le había pasado, sin embargo, la dicha llegó.

“Pensé que ese barco había zarpado, y fue un shock absoluto”, dijo a la revista Variety.

Con un traje verde y dorado, un casco azul y el cabello ondulado se puede ver a la madre de los ‘Eternals’, la versión femenina de un Dios que pasó mucho tiempo con los indígenas aztecas.

“Esto es un hito, pues ser una heroína de acción como una mujer mexicana de 54 años parece algo complicado en un país muy racializado como Estados Unidos”, agregó.

‘Ayak’ será la madre de los superhéroes del del Universo Cinematográfico. Foto: Captura.

La actriz contó lo que significó para ella verse con un traje a pesar de ser claustrofóbica.

“Soy claustrofóbica. Me aterrorizaba la idea del traje. Porque si no me permite moverme y pesa mucho… pensaba que no iba a poder respirar, que me iba a volver loca”, expresó.

Sin embargo, el miedo se disipó al verse reflejada en el espejo.

“Me lo puse y me encontré profundamente conmovida. Fue una experiencia muy extraña porque no me lo esperaba. Me olvidé de cómo me quedaba, o de si iba a tener algún ataque claustrofóbico. Todo lo que podía ver era: ‘Oh, Dios mío, es una mujer mexicana con este traje y está pasando de verdad. Sí, podemos ser superheroínas’”, finalizó.