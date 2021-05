“No soy antivacuna”: Tonka Tomicic explica por qué no se ha vacunado contra el Covid-19

Este lunes, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte visitó el matinal Bienvenidos para hablar sobre el Pase de Movilidad que permitirá tener algunos beneficios como los traslados interregionales, ir al supermercado o sacar a pasear a las mascotas sin usar permisos. En el caso de los viajes, estos podrán realizarlos quienes estén vacunados y residan en una comuna que se encuentre en la fase 2 del plan Paso a Paso. Tonka Tomicic y Sergio Lagos realizaron algunas preguntas para aclarar las dudas en torno al pase.

La animadora planteó los cuestionamientos que han surgido en torno al tema, considerando las altas cifras de contagios durante las últimas semanas. En este sentido, Uriarte explicó que “esta es una medida que se conversó con el consejo asesor y la mesa social de la que forma parte el Colmed”.

En este sentido, hizo un llamado a confiar en el proceso de inoculación. Tonka Tomicic recordó la cantidad de automóviles que salieron de la región Metropolitana el pasado fin de semana largo, a lo que el subsecretario respondió: “Esta pandemia no la va a derrotar la autoridad, ni la chilena ni la del mundo. Esta la vamos a vencer nosotros como ciudadanos”.

“Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú estás vacunada?“, preguntó a la animadora, a lo que esta contestó: “No me he podido vacunar”. Sus palabras despertaron las dudas de los televidentes, por lo que momentos más tarde explicó los motivos por los que no ha recibido las dosis contra el Covid-19.

Tonka Tomicic respondió

A través de su cuenta de Twitter, la animadora del Bienvenidos comentó: “Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme“. “Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias”, aclaró.