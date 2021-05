Marlene de la Fuente tras dichos de pareja de Iván Núñez: “No está Iván para bajarla un poquito”

Las palabras de Thais Jordao, actual pareja de Iván Núñez, tuvieron una rápida respuesta por parte de Marlene de la Fuente, una de las involucradas en la polémica. En conversación con Glamorama, la mujer de 46 años advirtió que “no voy a seguir el juego de ella de ir a meterme a sus redes, porque no lo quiero”.

No obstante, aclaró uno de los puntos abordados por la brasileña, en el que señaló que la periodista obtenía gran parte del sueldo del periodista. “Parece que no le basta el 87% del salario de su ex marido. Vida en Los Dominicos no se paga con aire, ¿cierto? Bueno, hipotéticamente mi pareja gana 1 millón de pesos y ella se queda con 870 mil pesos”, sostuvo Jordao.

Desmintió uno de los puntos

En conversación con el citado medio, Marlene de la Fuente comentó que “algunas de las amigas que tengo me dicen que dijo que yo adquiero un 87% de los ingresos de Iván. Con respecto a eso, te digo que es absolutamente negativo, es falso. Pero está tribunales para eso”.

“Hay una causa, apenas me separé estamos en tribunales con Iván llevando esta causa, entonces ha sido bastante difícil y lento. Yo he tenido que llevar muchos gastos sola, pero no importa, son mis hijos y si el día de mañana me tengo que desplumar por mis hijos lo voy a hacer”, agregó.

Marlene de la Fuente – Instagram

Respecto a los dichos de Jordao, comentó: “Ella habla de un 87%, algo así. Yo recibo dos millones y medio de pesos, porque no tengo ninguna vergüenza ni nada que ocultar, al mes de plata por los cuatro niños. Donde tengo que pagar comida, todo lo que tiene que ver con colegios, no el gasto mensual del colegio, porque lo paga él, pero lo que es ropa, cuadernos, todo lo que implica”.

“Es terrible tener que decir esto, porque la verdad para mí la mayor protección son mis hijos. Mis hijos lo han pasado pésimo. Desde que me separé su papá no los ha visto ni un día. Yo he llevado mi vida completa con mis hijos. Entonces de qué me está hablando. Yo no sé si ellos se pelearon, no tengo idea qué habrá pasado, ni siquiera quiero decir esto, no tengo idea qué habrá sucedido ahí. Pero me parece que es un poco inmaduro. Me parece que ahí no está Iván para poder bajarla un poquito, hacerle entender que él tiene estos cuatros niños, que tiene que protegerlos también, así como que hay que proteger a la guagüita que tiene con ella”, agregó.

Marlene de la Fuente: “Esto no es juego”

Finalmente, la periodista señaló que “esto no es juego, es un tema delicado y ella creo que habla un montón de cosas que de verdad que no sé y espero que se puedan probar. Todo esto que se está llevando en tribunales no se podía hablar nada, pero al parecer ella ha hablado de todo el tema, siendo una persona ajena al tema”.

“Te prometo que no sé de qué está hablando ella. Tampoco me quiero meter, porque me doy cuenta que ella puede hacer un conflicto, por lo tanto ni siquiera quiero abordar en esto. Que lo vea la gente que tiene que verlo y nada más”, cerró.