Revelan que animadora deja el “Mucho Gusto”: “No sigo en el matinal”

Una serie de cambios son los que se han visto en el matinal Mucho Gusto, de Mega. Primero vino la salida de José Miguel Viñuela, después la llegada de Paulina de Allende-Salazar y José Antonio Neme, y ahora es otro de los rostros quien le dice adiós al programa.

Se trata de Karla Constant, quien confirmó su salida en conversación con Hugo Valencia. El periodista dio a conocer la respuesta de la animadora durante una transmisión de Que te lo Digo, tras consultarle por su situación en el canal.

“Yo pensé que Got Talent estaba ocupando su tiempo, pero después me enteré que el programa estaba grabado”, comentó en un principio, para luego revelar la respuesta de la comunicadora. “No sigo en el matinal. Por ahora no“, le dijo por interno.

Karla Constant y Simón Oliveros en el Mucho Gusto – Instagram

Karla Constant explicó que continuará en el canal. “Sí, estoy súper bien en el canal, estoy con Got Talent y con otros proyectos que podrían salir más adelante”, le dijo. Posteriormente, Hugo Valencia reveló que la animadora “está muy cómoda, porque al parecer tiene todo el respaldo del canal y que todo lo que ha venido ha sido como una sorpresa y una bendición”.

“Me dijo que la habían llamado sólo para la época del verano, hasta que el matinal encontrara su rumbo y después de eso no iba a seguir. Y la Karla igual siguió en el matinal y además apareció el proyecto de Got Talent“, complementó.