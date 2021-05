¡Felicidades! Javiera Acevedo dio a luz a su primer hijo

La noche del pasado miércoles, Javiera Acevedo dio a luz a su primer hijo, Kai. La actriz se convirtió en madre junto al deportista Federico Mekis, con quien mantiene una relación desde el año pasado.

La información fue revelada por Glamorama, en donde aseguraron que la noticia se dio a conocer en las redes sociales de la familia del deportista.

Hasta el momento, Javiera Acevedo no ha hecho un anuncio oficial sobre el nacimiento de su hijo. Hace unos días conversó con LUN sobre su última etapa del embarazo. En aquella oportunidad, reconoció que se sentía “un poquito más nerviosa”.

Por otra parte, aclaró que no se encuentra junto con el padre de su hijo, aunque mantienen una buena relación en torno al embarazo. “Puede ser el papá perfecto para tu hijo y no necesariamente esa persona es la pareja correcta para ti. Imagínate, estuviste en el minuto preciso con la persona indicada que tenía que ser el papá de tu guagua. Nosotros estamos aquí por y para Kai“, dijo.

Javiera Acevedo en su última etapa del embarazo – Instagram

“Él está conmigo y eso es lo importante. A mí me basta con que él sea preocupado, ame a su hijo y sea un buen padre”, agregó.

Javiera Acevedo: “Ya había hecho todo lo que quería”

En conversación con el citado medio, Javiera Acevedo habló sobre su maternidad a los 36 años de edad. Al respecto, comentó que se ve “dando papa. Me imagino toda la noche despierta mirándolo, veo su carita, me imagino paseándolo y viéndolo caminar. Me pregunto si llorará mucho o poco. Me lo imagino gordito y con fuerza”.

“A veces me da un poco de susto, pero es rico porque es tan novedoso (…) Esto era algo que tenía que tocarme“, agregó, indicando que era el momento “justo” para convertirse en madre, “por la suerte que tuve no necesariamente de elegir el momento, pero sí de haberme dado todo el tiempo que quise para tener mi independencia. Eso me hace sentir satisfecha con todo lo que viví y no me hace extrañar nada para atrás. Yo, a los 36 años, ya sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo“.