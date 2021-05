Yuri reveló que tuvo que usar pañales tras padecer de Covid-19

Yuri habló sin vergüenza sobre los estragos que le dejó el COVID-19 luego de dar positivo.

La cantante habló de su experiencia tras ocho meses de haberse contagiado en el set de grabaciones del ¿Quién es la máscara?, donde también resultaron contagiados Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Omar Chaparro.

La intérprete de ‘La maldita primavera’ contó que luego de su recuperación comenzaron las secuelas en donde presentó diarrea incontrolable a tal punto de tener que recurrir a usar pañales, además, de sufrir pérdida de memoria.

“En diciembre muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera, (…) yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi”, dijo.

El bochornoso momento de Yuri

La cantante veracruzana confesó haber vivido una etapa bastante difícil debido a que la diarrea le ocasionó varios momentos incómodos y uno de estos fue durante la grabación de su sencillo ¿Dónde quedo yo?, donde no aguantó y terminó haciéndose en su vestido.

“Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar”, recordó.

Sin embargo, esto no fue lo único que presentó, pues también tuvo que enfrentar temblores, ansiedad por la falta del aire y pérdida de cabello.

La artista se ha ido recuperando pero aún mantiene lagunas de memoria.

“Si se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión (…) se me borra el casete así feo o a veces me entran así unas “tembeleteras” (temblores) de la nada, ahora, va pasando”, declaró.

Durante su contagio contó que los síntomas no le dieron muy fuerte pues solo tuvo un poco de fiebre y tos ligera.

Hace unos meses Yuri fue sometida a una cirugía donde le quitaron la vesícula y el apéndice, debido a un tumor que tenía, el cual fue retirado a tiempo.

“Yo pienso que esto de la vesícula es por eso (secuelas Covid), creo yo (…) o puede ser hereditario definitivamente”, comentó.