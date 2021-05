Dan a conocer quiebre entre Carmen Zabala y Gabriel Urzúa de “Verdades Ocultas”

Era un tema del que pocos sabían, pero ahora alcanzó notoriedad pública debido a una pregunta en redes sociales. A través del formato de historias, la periodista Cecilia Gutiérrez se refirió al supuesto quiebre entre Carmen Zabala y Gabriel Urzúa, actores de Verdades Ocultas.

La panelista de Zona de Estrellas fue consultada por el tema mediante la dinámica de preguntas y respuestas. “¿La Carmen Zabala se separó de Gabriel Urzúa?”, señaló un usuario de la plataforma, a lo que Gutiérrez contestó: “Me llegó ese rumor, pero no lo he reporteado”. “Sobre esto: me informan que volvieron“, agregó.

Con lo anterior, la periodista dio a entender que efectivamente hubo un distanciamiento, pero que el tema habría llegado a buen puerto entre la pareja.

Cecilia Gutiérrez se refirió al supuesto quiebre entre Carmen Zabala y Gabriel Urzúa – Instagram

Carmen Zabala y el cumpleaños de Gabriel Urzúa

Meses antes de que surgiera el rumor, Carmen Zabala le dedicó una emotiva publicación a su esposo, con motivo de su cumpleaños el pasado 11 de enero.

La intérprete conocida por su rol como Agustina en la teleserie Verdades Ocultas, compartió una fotografía en la que aparece su pareja junto a su hija de dos años y medio de edad. En el registro, ambos aparecen sonriendo a la cámara.

“Feliz cumpleaños Giuseppe @gaburzua Que la vida siempre te de magia y miles de años más. Aquí foto con la bambina”, escribió la actriz, enviándole sus mejores deseos a su compañero de vida, quien había cumplido 34 años de edad.