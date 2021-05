Lo volvió a hacer: Fernanda Fuentes cambia su look y sus fans quedan encantados

Al parecer, a Fernanda Fuentes le encanta innovar con su aspecto físico y sorprender con radicales cambios. En diciembre del 2020, la reconocida chef chilena pasó de tener una larga melena negra a lucir un corte en capas y un tono castaño.

Asimismo, a finales de abril la apasionada por el arte culinario nuevamente dio un cambio radical a su cabello. En esa oportunidad, le dio la bienvenida al rubio.

A través de sus historias de Instagram, la mujer de 37 años les mostró a sus seguidores su nuevo tono de cabello. También, quiso saber la opinión de sus fans.

Así lucía Fernanda Fuentes con su rubio platinado. Foto: Instagram @ferfuentescárdenas

Fernanda Fuentes subió un video donde les pregunta qué piensan sobre el cambio. Aunque aseguró: “Nunca he sido del qué dirán pero ¿qué dicen?”.

No obstante, su última publicación en Instagram demuestra que no le duro mucho el rubio pues nuevamente cambió su look y lo mostró en compañía de amigos.

Fernanda Fuentes cambió de nuevo su look

Fuentes quién es miembro del jurado en el programa MasterChef Chile, se ha ganado el afecto y cariño de muchos con su increíble personalidad. Asimismo, se nota que que ha disfrutado mucho de los cambios en su apariencia.

También, indudablemente luce hermosa con cualquier tono de cabello. según su última publicación en Instagram, la oriunda de Quilpué regresó al cabello castaño.

“La fortuna de tener amigos, de coincidir y conectar… día hermoso”, escribió la figura televisiva. En la publicación, se muestra con un grupo de amigos y su pareja, Andrea Bernandi.

Y aunque luce su cabello recogido y no se puede apreciar con exactitud su cambio, es notorio que volvió al color de antes y dejó atrás el rubio.

“Tan bella con todos los tonos de cabello”, “Mi bella y agradable chef fernanda un abrazo”, “Hermosa como siempre, mi chef favorita”, “wow de verdad que de cualquier forma luces estupenda” y ” te ves radiante, saludos, esperando Masterchef”, fueron algunos de los elogios que recibió Fuentes en los comentarios.

Fernanda Fuentes acumula más de 217 mil fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ferfuentescárdenas

Ignacio Román asegura que ‘MasterChef’ tuvo un final arreglado

El final de la primera temporada del programa MasterChef en Chile fue hace 6 años, sin embargo, hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. En esa oportunidad, Ignacio Román y Daniela Castro fueron los que disputaron el título culinaro.

El jurado que estaba a cargo de elegir al ganador estaba conformado por el italiano Ennio Carota, el fránces Yann Yvin y el chileno Christopher Carpentier. Pese a que el favorito del público era Ignacio Román, y quién impresionó a todos con exquisitas preparaciones, su compañera terminó ganando

Recientemente, en el programa Me late buscaron la opinión del ‘Nacho’ sobre esta pólemica final. “Eso pasó hace tanto, hace tanto tiempo”, puntualizó.

No obstante, aprovechó para finalmente dar sus declaraciones sobre lo que según él, realmente pasó en la última instancia de aquella temporada.

“Es como que yo ahora contara que en la final le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé 25 minutos antes de cocinar, y el programa estaba editado”, relató el chef que se ganó el corazón de todos los chilenos.

Agregó que antes de salir al aire ya sabía que sería el perdedor. “Un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire. Todo eso lo sabía yo antes de llegar al podio. De hecho, estaba en mi casa, llorando, viendo cómo estaba arreglado el programa”, confesó.