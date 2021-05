Daniela Nicolás recibió especial gesto de sus compañeras en Miss Universo 2021

El pasado domingo se llevó a cabo la final del Miss Universo 2021. La 69 edición del concurso se realizó en el Hard Rock Hotel & Casino, en Florida, hasta donde llegaron las 74 participantes, incluyendo Daniela Nicolás, la representante de Chile.

Al comienzo de la transmisión, se escogieron a las 21 semifinalistas, pero la chilena no logró formar parte del listado. En cambio, avanzaron las concursantes de Francia, Perú, Colombia, Australia, Myanmar, Jamaica y México. Completaron el listado las jóvenes de República Dominicana, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, India, Curacao y Puerto Rico.

El hecho causó sorpresa no solo entre las participantes, sino que también entre los seguidores del concurso. Y es que Daniela Nicolás figuraba como una de las favoritas para quedarse con la corona en esta nueva edición del Miss Universo.

Daniela Nicolás recibió un noble gesto por parte de sus compañeras

Tras quedar fuera de la clasificación, Daniela Nicolás se refirió al hecho a través de sus historias. “Chicos, no clasificamos al top 21, aunque todos sabemos que deberíamos haber estado ahí. Yo me voy con el corazón inflado. Muy, muy, muy feliz por la oportunidad”, dijo en un comienzo.

Posteriormente hizo un llamado a no estar triste. “No estén tristes, las cosas son así. Por lo menos este año logramos que Chile sonara a nivel mundial, y ojalá que el próximo año logremos clasificar”, explicó.

Daniela Nicolás se refirió a los resultados de las 21 semifinalistas del Miss Universo – Instagram

Por otra parte, contó el noble gesto que tuvieron sus compañeras con ella previo a la elección de las 21 semifinalistas. “Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí. Quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar”, señaló.

“Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada“, agregó. Cabe señalar que la ganadora de la 69 edición del Miss Universo, fue la representante de México.