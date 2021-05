Carolina Guerra fue censurada en Instagram por publicación sobre el paro: “Si hubiera estado en bikini no lo borran”

El hecho de residir actualmente en Estados Unidos no le ha impedido a la actriz Carolina Guerra unirse a las protestas en favor de su país. La también directora de teatro, junto a un grupo de colombianos, se concentraron frente al Ayuntamiento de Los Angeles.

En el lugar, la mujer de 34 años ofreció un poderoso discurso que rápidamente fue viralizado. Con micrófono en mano la artista confesó que quisiera poder estar en Colombia apoyando las manifestaciones

Instagram @carowar

“Es doloroso ver lo que está pasando en el país y no poder estar ahí, es como tener un familiar enfermo y no poder ir a verlo. Yo sé que todos estamos sintiendo eso y es una mierda, es una mierda lo que está pasando”, aseguró.

También señaló que los problemas por los que está atravesando su país son desde hace años. “Estas son las consecuencias de un dolor, de una desigualdad, de una pobreza que está enraizada en nuestro ADN desde hace muchísimo tiempo. Esto no es la reforma tributaria, esto es la pobreza, es la corrupción. A Colombia no le hacen falta recursos, le sobran ladrones”, puntualizó.

Todos los presentes aplaudieron las contundentes palabras de la actriz nacida en Bogotá. También aseguró que les ha faltado empatía como ciudadanos.

“Al Gobierno sí, pero a nosotros como sociedad nos ha hecho falta empatía. Nosotros le hemos fallado a nuestra sociedad porque esta violencia que estamos viendo con tanto horror es la violencia que territorios como Chocó, como Buenaventura, como Tumaco, como el Valle del Cauca, como el Putumayo, ese es el pan de cada día de esas personas”, aseveró, según recoge Infobae.

Carolina Guerra denunció que Instagram le borró el video de sus declaraciones

A través de su cuenta de Twitter, Guerra publicó el video dando el discurso y denunció que también había sido públicado en su cuenta de Instagram, pero fue eliminado por la red social.

“Este video me llegó a mi cuenta ayer, lo compartí en mis historias y esta mañana Instagram lo bajó. ¿Por qué si no viola ninguno de los lineamientos establecidos?”, se preguntó la artista.

“A lo mejor si hubiera estado en bikini, pelando nalga, no lo habrían borrado”, agregó.

Este vídeo me llegó a mi cuenta ayer, lo compartí en mis historias y esta mañana @Instagram lo bajó.



¿Porqué si no viola ninguno de los lineamientos establecidos? pic.twitter.com/noYKtoXF8j — Carolina Guerra (@carolinaguerram) May 7, 2021

“Mis historias en Instagram de las últimas 24 horas tienen un promedio de 35 mil vistas excepto unas en donde me dirijo a la comunidad colombiana en City Hall de la ciudad de Los Angeles, en una velatón. Esas tienen solo mil. Las han restringido y después borrado. ¿CENSURA? Sí. ¿Uds también?”, dijo.

Desde que comenzó el paro nacional en Colombia el pasado 28 de abril, cientos de usuarios han asegurado que sus contenidos sobre este tema han sido dados de baja. Por ejemplo en el caso de La Liendra, quien en reiteradas ocasiones denunció que sus historias de Instagram eran censuradas o eliminadas.

Otra artista que también ha estado desde el inicio de las protestas apoyando y difundiendo información desde sus redes sociales es Carolina Ramírez. La actriz que le da vida a Yeimy en La reina del flow también ha denunciado problemas en sus historias de Instagram.

“Efectivamente me están censurando en Instagram. ¿Algún conocedor del tema podría darme una mano?”, consultó.

La Liendra revela que sufrió amenazas por apoyar las marchas

“El primer día que yo salí a marchar me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’ si seguía apoyando eso”, contó el influencer a través de sus historias de Instagram.

La Liendra reveló que también se ha visto afectado desde que está informando sobre el tema. “Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que lo han criticado mucho porque supuestamente quiere figurar, sin embargo, él expresa que ha estado firme desde el principio y que no busca beneficio propio. Para él, algunos no tienen memoria, pues desde el principio ha apoyado.