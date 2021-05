Pablo Mackenna recordó acusación de abuso sexual en su contra: “Yo quedé en shock”

Uno de los temas de los que habló Pablo Mackenna durante su participación en De tú a tú, fue la acusación de abuso sexual que cayó sobre sus hombros en el año 2013.

El escritor entregó detalles del hecho ocurrido en el Casino de Viña del Mar, lugar al que había llegado con un tío de su ex pareja, Javiera Díaz de Valdés. Según explicó a Martín Cárcamo, cuando se aburrió de jugar, salió y se topó con una niña en la escalera.

“Me acerco y le pregunto ‘¿qué estás haciendo?’. ‘No, estoy esperando a mi mamá que está en el baño’ (fue la respuesta de la niña). Me paro, sigo saliendo y ahí llega una señora y empieza a gritar que yo toqué a la hija. De ahí llegan los guardias, que habían desaparecido justo en ese momento… todo muy raro y después descubrimos que era una cosa que hacía todo el tiempo: dejaba a la niñita como señuelo y la gente en general se preocupa de un niño solo en la mitad de la noche”, relató.

Pablo Mackenna recordó la acusación de abuso sexual en su contra – Canal 13

Pablo Mackenna recordó que en aquella oportunidad llamaron al fiscal, pero este no se presentó. En ese momento, se lo llevaron detenido con la acusación de la mujer. “El fiscal en vez de apersonarse y revisar las cámaras, que fue lo que pasó 24 horas después, dice ‘llévenlo detenido. Mañana en la mañana vemos’. Y mañana en la mañana ya estaba la cagá”, dijo.

Consultado por su reacción en el minuto, el escritor señaló que quedó en estado de shock. “No entendía nada, yo quedé en shock. De ahí en adelante no entendí nunca más nada”, indicó.

Pablo Mackenna: “Me da la sensación de que cacharon de qué se trataba”

En medio de su testimonio, Martín Cárcamo le preguntó sobre su experiencia tras ser detenido. “Fueron bastante amables en la comisaría. De alguna manera, me da la sensación de que cacharon al tiro de qué se trataba“, dijo al respecto.

“Lamentablemente los cuentos sabrosos para la prensa son los cuentos malos, y en cuanto malo, era terriblemente sabroso”, agregó, indicando que la formalización fue rápida y con mucha prensa. Además contó que hubo testigos que salieron en su defensa, y que incluso uno de ellos reveló que vio a la niña diciéndole a su mamá que no había hecho nada.

“Los cuentos sabrosos para la prensa son los cuentos malos“, dijo el escritor – Canal 13

Para el escritor, el proceso se extendió innecesariamente. “Nadie tiene por qué poner las manos al fuego por nadie, pero es súper triste darte cuenta que la gente pueda llegar a imaginarse algo así contigo. Yo pensaba que la gente se podía imaginar muchas cosas, pero no eso”, reflexionó.

“Si no hay cámaras yo puedo terminar hasta el día de hoy preso en la cárcel de Valparaíso, si fue un cuevazo. Y después la gente me decía que tenía que demandar a la mamá“, agregó. Respecto a esa idea, Mackenna señaló que no quiso demandar a la mujer, porque la niña podría quedar en el Sename.

“Si yo la metía presa, la niñita se iba al Sename y todavía creo que esa mujer, por malvada o perversa que fuera, en algunos minutos debe de haber tenido cierta humanidad de madre. Y yo creo que (la niña) estaba mejor con ella que en el Sename. Siendo que la estaba utilizando y todo”, sostuvo.