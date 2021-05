Pablo Mackenna reveló que le detectaron cáncer: “Decidí no contarle a nadie”

Hasta Zapallar llegó el animador Martín Cárcamo, para sostener una sincera conversación con Pablo Mackenna. El escritor formó parte del nuevo capítulo de De tú a tú, en el que no solo habló sobre su vida profesional, sino que también abordó aspectos personales como la detección de su cáncer.

“Me pasó algo que no tiene que ver mucho con la pandemia, me descubrieron un cáncer. Me descubrí, de suerte y a tiempo, pero igual es una palabra que en mi caso y en mi familia es bien brava: mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer”, contó.

El escritor reveló que se enteró de su diagnóstico hace un mes, cuando la sangre en su orina lo alertaron sobre su condición de salud. Enseguida acudió a la clínica para hacerse unos exámenes, pero el diagnóstico arrojó un preocupante resultado: cáncer a la vejiga.

Pablo Mackenna: “Decidí no contarle a nadie”

Pablo Mackenna comentó que su enfermedad fue causada por el cigarro. Consultado por la reacción que tuvo al recibir el resultado, comentó que “es un fantasma que te viene persiguiendo hasta que se personifica y quedas para adentro. Me fui a mi casa y decidí no contarle a nadie“.

Pablo Mackenna contó que le detectaron cáncer a la vejiga – Canal 13

“Finalmente tuve mucha suerte y era muy superficial, pero esa noche hice dos cosas. Me metí a internet, que recomiendan no hacer, y traté de separar la paja del trigo, soy matemático y me metí en porcentajes sobre vida”, agregó.

“Me puse a buscar pasajes para África para llevar a la Rosa (su hija), al tiro, porque le había prometido que la iba a llevar a conocer las jirafas y los elefantes. Esos fueron mis primeros dos pensamientos”, comentó.

“Me puse a buscar pasajes para África para llevar a la Rosa”, contó el escritor – Canal 13

Su operación: un proceso “absolutamente insoportable”

El escritor explicó que, si bien no quería contarle a nadie sobre su enfermedad, su hermana fue la primera en saberlo, pues notó algo raro en él. Ella le contó a su familia.

Respecto al tratamiento, comentó que lo operaron luego de realizarle un examen TAC. “La operación es muy desagradable, absolutamente insoportable (…) Y el post operatorio, después de que te toquetearon, es desagradable, o sea, por qué no te tajean, por qué no entran por otro lado. Bueno, se supone que es el mejor camino. Se supone que es un camino, yo nunca hubiera dicho que es un camino”, dijo.

En la operación descubrieron que el cáncer era superficial, pues se encontraba en la mucosa. Actualmente tiene que controlarse cada seis meses y dejar de fumar, un hábito que sigue intentando cambiar.