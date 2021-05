Andrés Caniulef sobre su proceso de rehabilitación: “Me hacía el fuerte en pantalla”

En un nuevo episodio de Velvet al Desayuno, Andrés Caniulef ofreció un sincero testimonio sobre su rehabilitación. Recordemos que el periodista estuvo internado en un centro debido a su adicción a las drogas.

En conversación con Cristián de la Fuente, el periodista se refirió a uno de los momentos más complejos que vivió, cuando reconoció su homosexualidad en pantalla. “No dimensionó lo que significaba en ese minuto“, dijo sobre la persona que le preguntó sobre el tema en televisión.

“La situación se dio así y yo creo que me sentí tan vulnerable, que creo que fue como la primera inflexión que tuve, internamente“, agregó. “Me sentía cada vez más vulnerable y me hacía el fuerte en pantalla, aparentaba que estaba todo bien, mientras mi vida empezaba a desmoronarse detrás mío”, señaló.

“Empecé a flaquear y a buscar refugio en las drogas y creí que ese era un buen remedio para lo que estaba viviendo. Lamentablemente ese remedio fue peor que la enfermedad y siempre lo va a ser“, aseguró.

Andrés Caniulef y su rehabilitación

Durante su participación en el programa, Andrés Caniulef reflexionó en torno al trato que se da entre las personas, y el respeto que debe existir, considerando que cada uno tiene una historia.

Además habló sobre el momento en que optó por la rehabilitación y el apoyo que recibió por parte de su círculo cercano. “Sentía hace mucho rato que no estaba haciendo nada, que estaba desperdiciando todo el esfuerzo que había hecho”, comentó al respecto.

Caniulef señaló: “Yo tengo una historia de vida de la que me enorgullezco un montón y la estaba tirando a la basura“. “Yo creo que eso fue lo que más conciencia y ruido me hizo, sumado a un entorno cercano de amigos que se dieron cuenta y también se acercaron a ofrecerme ayuda”, agregó.

Finalmente, contó: “Llegué a esa comunidad porque me di cuenta que no había nada más que hacer que encerrarse, desconectarse y decir aquí estoy, ayúdenme”. “Me gustaría escribir la experiencia de la comunidad terapéutica y decir ¿por qué creo en esa opción de rehabilitación? Es importante entregar ese mensaje, compartirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, cerró.