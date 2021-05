Rocío Marengo recordó encuentro con Benjamín Vicuña y China Suárez: “Me miró con una cara…”

Durante su conversación con Pamela Díaz en el Especial Día de la Madre que realizaron en Instagram, Rocío Marengo desclasificó la historia del extraño encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña y China Suárez en un mall capitalino.

La argentina explicó que se encontraba en el recinto debido a un video que grabaría con la panelista de Me Late Prime. Ambas habían quedado de juntarse en un restaurante, pero casualmente se topó con la pareja de actores en los pasillos del centro comercial.

“¿Te acordás cuando me topé con Benjamín en el shopping?”, partió diciendo Rocío Marengo. “Sí. Ella no te quiere nada. Ella no te quiere”, comentó Pamela Díaz, refiriéndose a China Suárez.

En ese momento, la Fiera entregó más detalles del encuentro. “Estábamos en Parque Arauco. Espléndidas vestidas, porque íbamos a grabar nuestro video para el canal de YouTube, y yo voy a entrevistar a Rocío Marengo como que estuviéramos en Miami”, dijo.

“Ese día nos juntamos en el restaurante y qué pasó, se encontró con Benjamín”, agregó. “La verdad es que yo le tengo cariño se puede decir. Lo conozco, no sé cómo decirlo”, continuó Rocío Marengo.

“Lo he entrevistado y lo saludé, buena onda. Y ella me miró con una cara… Yo me quedé con la duda si me había reconocido o no. Entonces llego al restaurante y le digo a Pame ‘con el gorrito, ¿se reconoce que soy yo?’. Y ella me dice ‘con esa voz de mierda es como para no ubicarte’“, detalló.

“Pero él me ubicó. La que yo no sé si me ubicó fue ella, porque me miró feo, fue ella. A lo mejor pensó que era una fan o algo así. Me miró muy raro”, comentó entre risas.