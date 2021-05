Martín Cárcamo reveló que su padre tuvo Covid-19: “Pensé que se podía ir”

El nuevo capítulo de De tú a tú, contó con la participación del chef Yann Yvin, quien protagonizó un emotivo momento junto a Martín Cárcamo durante una conversación sobre sus padres.

El animador creó una íntima atmósfera al reproducir la canción “Father and Son”, de Cat Stevens, lo que provocó la emoción inmediata del cocinero. “Es una canción que no logro superar”, señaló.

“Es seguro que tú Martín también la puedes entender, porque es la discusión que tenemos con nuestros hijos, donde nosotros siendo un poco más sabios con la edad, le estamos diciendo a nuestro hijo ‘tranquilo, hay tiempo. Goza el día, goza el momento'”, comentó Yann Yvin

Yann Yvin en De tú a tú – Canal 13

Tras profundizar en lo que significa para él la canción, el chef emocionó al animador con una reflexión. “Es nuestro rol de estar ahí con abrazos también, pero cuántas veces son más importantes lo silencios que lo que hablamos. Los no dichos, lo que tenemos ganas de decir y no nos atrevemos”, dijo.

“Me vas a hacer llorar a mí”, comentó el animador, visiblemente emocionado.

Martín Cárcamo en De tú a tú – Canal 13

Martín Cárcamo habló sobre su padre

En medio del especial momento, Martín Cárcamo se tomó un espacio para hablar de su propia relación con su padre. “El tema del padre es muy importante porque he tenido el placer de disfrutar a mi padre“, reconoció, para luego revelar que temió por la vida de su padre cuando este se contagió de Covid-19.

“Estuvo dos semanas hospitalizado. Yo lo vi muy mal antes de caer hospitalizado y me tocó vivir el proceso con él. Y nunca lo había visto así, porque le pegó muy fuerte”, contó. “Gracias a Dios salió adelante, pero yo pensé que se podía ir y he tenido el privilegio que quizás tú no tuviste de crecer con mi papá”, agregó.

El animador reveló que su padre tuvo Covid-19 – Canal 13

Para cerrar el momento, el animador lanzó una sincera reflexión. “Cuando uno ama a una persona tiene que decírselo. No hay nada de malo y a veces a uno le cuesta”, sentenció.