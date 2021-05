“Ayúdenme”: Karen Bejarano denunció acoso por parte de usuaria en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Karen Bejarano dio a conocer que es víctima de acoso por parte de una usuaria de la plataforma. De acuerdo con la cantante, la mujer le envía desagradables audios y fotografías, aunque no detalló en qué consisten.

Debido a estas conductas, la ex bailarina de Mekano solicitó la ayuda de sus seguidores para denunciar el perfil y así acabar con el acoso que ha estado sufriendo durante el último tiempo.

“Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está mandando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar, porque es muy fuerte. Gracias”, escribió en una historia, detallando el nombre de usuario de la mujer en la red social.

Además señaló que se trataría de una tecnóloga médica, de acuerdo con la información que logró recabar. Tras realizar la denuncia en la plataforma, la cantante no se ha vuelto a referir al tema.

Karen Bejarano denuncio acoso de usuaria en redes sociales – Instagram

Karen Bejarano y otras víctimas de acoso

Cabe señalar que Karen Bejarano no es la primera famosa en sufrir acoso a través de redes sociales. Lisandra Silva también ha sido afectada por este tipo de conductas, especialmente tras el nacimiento de su primer hijo, Noah.

En marzo pasado, tras experimentar episodios recurrentes de acoso, la cubana dijo estar recibiendo nuevos hostigamientos y criticas hacia su hijo. La modelo respaldó sus dichos adjuntando una serie de pantallazos dando cuenta de los crueles mensajes que le enviaba una usuaria. “Que alguien me explique porque a mí no me cabe en la cabeza”, escribió sobre una de las capturas.

“¿Qué se hace en estos casos? Se denuncia, se eleva el caso, se les baja el Instagram por incitar al odio y por bullying cibernético tiene que haber una penalización legal por este tipo de acoso?”, preguntó abiertamente.