Desclasifican conflicto entre Pancha Merino y Loreto Aravena en Canal 13

En el nuevo episodio de Que te lo Digo, Hugo Valencia dio a conocer el tenso conflicto protagonizado por Loreto Aravena y Pancha Merino en los pasillos de Canal 13. El periodista reveló la historia en conversación con Sergio Rojas, a quien advirtió: “Arriesgo demanda”.

“Una vez, Loreto Aravena, en la época en que ya todos sabían que era ‘collar de melones’… Para que la gente entienda. En el subterráneo del edificio de Canal 13, del edificio principal, hay pocos estacionamientos, no es como el estacionamiento de un mall, no es como el de TVN. Estaba este estacionamiento que, en general, estaba reservado para los rostros y ejecutivos de los programas“, partió diciendo.

“Entonces ahí la Pancha Merino tenía un estacionamiento de ella porque trabajaba en el matinal y uno Loreto Aravena porque trabajaba en las teleseries. Esos estacionamientos siempre estaban vacíos. Te podías estacionar donde sea”, explicó.

Hugo Valencia comentó que Pancha Merino a veces se estacionaba en cualquier lugar y que nunca había tenido problemas. sin embargo, una vez se estacionó accidentalmente en el espacio de Loreto Aravena, lo que habría provocado la molestia de la actriz.

“Loreto Aravena llegó gritando como desde la mitad del patio”

En medio de su relato, Hugo Valencia remarcó que la actual panelista de Milf nunca había tenido problemas por los lugares en los que se estacionaba. “El tema es que en una ocasión estábamos a punto de salir al aire, terminando de maquillarnos, arreglarnos, y llega Loreto Aravena al camarín del matinal emputecida. Gritando como desde la mitad del patio, indignada porque la Pancha se había estacionado en su estacionamiento. Y dijo: ‘¡Me robaste el hueco!'”, contó.

Hugo Valencia desclasificó antiguo conflicto entre Pancha Merino y Loreto Aravena – Instagram

“A la Pancha no le caía muy bien la Loreto. Entonces Loreto le dice: ‘¡Anda a sacar el auto!’. ‘¡¿Qué?!’ (respondió Pancha Merino). ‘Anda a sacar el auto’ (dijo Aravena). ‘¿Pero por qué no te estacionas en otro, si hay millones de estacionamientos?’ (contestó Merino) ‘No. yo me quiero estacionar en mi estacionamiento’ (replicó la actriz de Los 80)”, detalló el periodista.

Tras la petición de Loreto Aravena, Hugo Valencia contó cuál fue la reacción de la contraparte. “La Pancha Merino va y le muestra las llaves de su auto y le dice ahí tienes las llaves. Anda a moverlo tú, y sale con sus rulos caminando para el matinal. Entramos al aire y nos cuenta esta historia”, dijo. “De verdad es que había millones de estacionamiento desocupados. Si no costaba nada estacionarse en otro”, recordó el conductor de Que te lo Digo.

“Fue a acusar”

Pero el tema no acabó ahí, ya que según el periodista, el hecho tuvo consecuencias. “La Loreto Aravena fue a acusar. No sé cómo fue la cuestión, pero después la Jacqueline Cepeda (productora de Bienvenidos) habló con la Pancha y obviamente que no la retó ni nada, pero como que le dijo ‘ya po, estaciónate en otra parte para que no haya problemas más adelante’“, detalló.