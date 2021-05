Revelan el motivo por el que Nano Calderón no fue al funeral de su abuela

En una nueva transmisión de Que te lo Digo, Sergio Rojas reveló el motivo por el que Nano Calderón no asistió al funeral de su abuela. Según el periodista, esto tuvo que ver con la participación de otro miembro de la familia en el funeral, lo que impidió que el joven pudiera acudir a la ceremonia realizada en el Cementerio General.

“Yo hablé con gente cercana a Raquel Argandoña y me contaban que fue muy triste, porque él quería despedirse de su abuela. Para ella eran sus ojos, era muy importante la figura de este nieto”, partió diciendo.

Sergio Rojas explicó que el joven quería ir al funeral, pero que no pudo asistir debido a la prohibición de acercamiento que posee en relación a su padre, a quien atacó con un cuchillo en agosto del año pasado. Y es que el abogado decidió presentarse en el cementerio para acompañar a su hija Kel Calderón.

“Hernán padre dijo ‘yo voy a ir acompañando a Kel’. Entonces le hicieron saber que por la restricción que tienen, de no poder estar juntos a una cierta cantidad de metros, dijeron ‘Hernán, si tú vas, Hernancito no va a poder ir a despedir a su abuela, y sin duda su abuela hubiera preferido que él estuviera ahí'”, contó el periodista.

“A Hernán no le importó y dijo ‘yo voy a ir al funeral acompañando a Kel. Por lo tanto, si eso significa que Hernán hijo no vaya, no es mi problema’. Por eso Hernán hijo no pudo estar en el funeral, porque finalmente su padre le negó la posibilidad de despedirse de su abuela”, precisó.

Sergio Rojas contó por qué Nano Calderón no asistió al funeral de su abuela – Instagram

Nano Calderón pudo despedirse de su abuela

Durante el programa, Sergio Rojas reveló que si bien el hijo menor de Raquel Argandoña no pudo estar en el funeral de su abuela, sí pudo compartir con ella antes de su muerte.

“Me cuentan de la familia que como sabían de esta decisión, es que Hernán hijo estuvo con la abuela antes, cuando ella sufre este accidente. Él estuvo en la clínica, tuvo la posibilidad de despedirse de ella. Así que en ese sentido hay una cierta tranquilidad por parte de Raquel“, señaló.