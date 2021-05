Rihanna vuelve a cambiar de look y regresa a este estilo de sus mejores años

Todos recuerdan a la Rihanna de Umbrella, Where have you been, Diamonds y muchos más éxitos musicales que la hicieron una de las divas del pop favoritas del público. En ese proceso rumbo al estrellato, la artista oriunda de Barbados popularizó un corte de pelo al que regresó recientemente.

Se trata del pixie, un estilo de aires masculinos pero a la vez muy cómodo y elegante, que la cantante utilizó como bandera de su sensualidad e irreverencia, el cual quiso rescatar después de estar varios meses llevando un mullet, algo que sus fanáticos han tomando como una buena señal.

La cantante ha sido muy camaleónica con sus looks.- Instagram @badgalriri.

Rihanna renueva su corte de cabello con un pixie

Para los que piden a gritos su vuelta a los estudios de grabación y a los escenarios, este nuevo cambio de Rihanna ha sido muy bien recibido pues lo interpretan como un acercamiento a esa vieja versión de la estrella que lanzó un éxito tras otro y que desde hace varios años se ha concentrado en crecer como empresaria.

Como sea, indiferentemente de los motivos, la también diseñadora de modas y bailarina apareció caminando por las calles de Los Ángeles ataviada con un pantalón verde estampado, un body blanco y una chaqueta de plumas azules sobre unos stilettos, disfrutando de la noche en la ciudad y alardeando su cabello.

Con esta elección, Rihanna se apega a las tendencias que están imperando esta primavera-verano mientras que alcanza una apariencia más juvenil y fresca sus 33 años.

De igual manera, forma parte de sus múltiples estilos que ha probado a lo largo de su carrera pues ha fascinado al mundo en diferentes versiones: con rizos y melena XL al natural, en long bob extra liso, cabellera teñida de rojo y hasta trenzas africanas con las que se vio muy segura de sí misma.

Más de este tema:

Madonna presume a su novio 36 años menor y prueba que la edad no es una barrera

El espectacular jumpsuit ‘de la venganza’ con el que Jennifer Lopez le roba suspiros a su ex

Ex de Jennifer Lopez reaparece presumiendo nueva figura y sorprende con su cambio

Te recomendamos en video: